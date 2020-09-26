هذه الأطعمة تساعد على تركيز طفلك في المدرسة

١- اللحوم ومشتقاتها

٢- منتجات الألبان ومشتقاتها:

٣- الأسماك

٤- الخضراوات

٥- الحبوب والمكسرات

أيام قليلة ويبدأ ماراثون المدارس، حيث يستعد الطلاب لبدء عامهم الدراسي الجديد، وتسعى الأمهات لزيادة تركيز أطفالهن، لاستيعاب دروسهم طوال العام الدراسي، لهذا تتحدث اليوم لـ"الدستور"، دكتورة جيهان الدمرداش، أخصائية التغذية العلاجية حول أطعمة تساعد الأطفال على التركيز فى المدرسة.يحتاج الجسم إلى اللحوم وخاصة اللحوم الحمراء وذلك لاحتوائها على المواد الغذائية اللازمة لتحسين الذاكرة، مثل البيض حيث يحتوي على مضادات الأكسدة ويحتوي صفار البيض على كمية كبيرة من فيتامين (12 ب) وحمض الفوليك ومعادن الحديد والزنك، وأيضا الكبدة البقري وكبدة الدجاج حيث يحتويان على مضادات الأكسدة وفيتامينات (أ) و(ه) و(ب) فضلًا عن الحديد والزنك.لأنها تحتوي على فيتامين (ب 12) فضلًا عن احتوائها على الكالسيوم الذي يقوى العظام.مثل أسماك السلمون والتونة والجمبري والكابوريا حيث تحتوي هذه الأطعمة على فيتامين (ه) ومعادن الزنك واليود والفسفور وتمد الجسم بدهون الأوميجا 3.من المعروف أن الخضروات سواء نيئة أو مطبوخة غنية بالعديد من الفيتامينات والمعادن وهي من أساس الغذاء المتوازن، ومن الخضروات التي تساعد أطفالك على التركيز وتنمي من قدراتهم العقلية ومنها:- الكرنب والذي يزيد من التركيز.-الملوخية الخضراء من المعروف أنها تزيد التركيز وتحسن الذاكرة.- البروكلي حيث يحتوي على فيتامين (ك) وتعزيز الوظائف المعرفية وتحسين القدرات العقلية.- السبانخ وتحتوي على مضاد للأكسدة وفيتامين (ب 6) وحمض الفوليك.- الجزر يقوي الذاكرة لأنه ينشط عملية التمثيل الضوئي.- الليمون يزيد من طاقة الشخص وبالتالي يزيد من الاستيعاب حيث يحتوي على فيتامين (ج).- الطماطم تحتوي على فيتامين (ج).الحبوب والمكسرات تقوي الأعصاب وتزيد الانتباه ونذكر منها:العدس والفول لاحتوائهم على السيلينيوم المضاد للأكسدة وحمض الفوليك والحديد.وعين الجمل واللوز والفول السوداني والفستق.