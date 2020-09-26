رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 26 سبتمبر 2020 الموافق 09 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

أوتو

إقبال جماهيري كبير في الصين على أول معرض للسيارات بعد كورونا

السبت 26/سبتمبر/2020 - 05:32 م
معرض للسيارات
معرض للسيارات
وكالات
طباعة
أقبل الجمهور بكثافة، اليوم السبت، على معرض بكين الدولي للسيارات في بكين، وهو الحدث الدولي الوحيد في القطاع هذه السنة، فيما تسعى شركات صناعة السيارات إلى جذب الزبائن مجددًا رغم أزمة فيروس كورونا المستجد.

وافتتح المعرض المؤجل 5 أشهر بسبب جائحة "كوفيد- 19"، والذي يستمر 10 أيام، فيما احتوت الصين إلى حد كبير انتشار الفيروس.

إلا أن معظم مسئولي الشركات الأجنبية المصنعة اضطروا إلى عرض الطرازات الجديدة من سياراتهم افتراضيًا نظرًا إلى القيود المفروضة على السفر بين الدول.

لكنّ ذلك لم يمنع جمهورًا كبيرًا وضع أفراده الكمامات الإلزامية من الإقبال على حضور العروض الميدانية للسيارات الجديدة.

وكان عدد تذاكر الدخول محدودًا هذه السنة سعيًا إلى الحدّ من الإقبال، لكنّ الزوار تهافتوا على المركز الذي يقام فيه المعرض.

وقد أظهر قطاع صناعة السيارات الصيني مؤشرات إلى استعادة عافيته بعد انهيار مبيعات السيارات الفردية بنحو 80% في فبراير الفائت، عندما اضطر المستهلكون إلى ملازمة بيوتهم، وتوقفت عجلة الاقتصاد بسبب الجائحة.

وتحركت المبيعات صعودًا مجددًا بعد فصل أول صعب جدًا، وارتفعت بنسبة 8% الشهر المنصرم، بحسب الاتحاد الصيني لمصنعي السيارات.

وضمّ المعرض السبت نحو 800 سيارة بينها 82 تُعرَض للمرة الأولى عالميًا، فيما يتسابق صانعو السيارات على حصص السوق، ويتنافسون على إحياء اهتمام المستهلكين في قطاع بدأت أزمته قبل الجائحة.

ومن المتوقع أن تبلغ نسبة انخفاض مبيعات السيارات عالميًا هذه السنة 20%.

لكن وكالة "ستاندرد أند بورز" العالمية للتصنيف رجّحت أن تكون الصين الوحيدة التي ستستعيد في السنتين المقبلتين مستويات المبيعات المحققة عام 2019.

وتشكّل السيارات الكهربائية واحدة من عناصر الاستقطاب الرئيسية في المعرض الصيني.

وقد شجّعت الصين هذا القطاع وتأمل في أن ترفع نسبة السيارات الكهربائية من مجمل السيارات فيها إلى 25% بحلول سنة 2025.

واجتذبت منصة عرض سيارة "تسلا" المقبلة جمهورًا كبيرًا، وكذلك موديلات الشركتين الصينيتين المنافستين "إكسبنغ" و"لي أوتو" اللتين تدخلان هذه السنة البورصة الأمريكية.

موضوعات متعلقة

مكافأة 10 ملايين دولار لمن يدلى بمعلومات عن «حجى عبدالله»

فايلر يصارح الأهلي بحقيقة عرض بيراميدز

أسرة المنتصر بالله تحدد موعد جنازته

«أنا شجرة مثمرة وأزمة السادات حققت لي شهرة بالملايين».. اعترافات فيفي عبده

الصور

image description

وزير الرياضة يفتتح 3 ملاعب نجيل صناعى بمركزى شباب فى أسيوط

image description

170 مرشحًا تقدموا بأوراق خوض انتخابات مجلس النواب فى أسيوط

image description

وزير الرياضة يشيد بإمكانيات القرية الأوليمبية بجامعة أسيوط

image description

وزير الشباب والرياضة يكرم الفائزين فى ماراثون الدراجات بأسيوط

image description

إصابة 3 أشخاص في حريق مطعم بأسيوط

الأكثر قراءة

استجابة لـ«الدستور».. الرئيس يوجه بسرعة علاج الطفلة «روميساء»

حبس نجل حلمي طولان واثنين آخرين فى قضية الـ«فيرمونت»

حالات كورونا جديدة بمدرستين بالإسكندرية.. والتعليم: اتبعوا النشرات (صور)

«الفصل المقلوب» أبرز بنود خطة العام الدراسى الجديد

إنفوجراف

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

image description

مكافآت أمريكا لقطع رؤوس الإرهاب في السنوات الأخيرة (انفوجراف)

image description

«عملاء قطر في ليبيا».. رجال خانوا ما عاهدوا وطنهم عليه

image description

محطات محاكمة ناصر الخليفي رجل قطر المشبوه (إنفوجراف)

أيام زمان

«اعتقدت أن محمود عبد العزيز كفيفا وكنت أساعده».. داود عبد السيد يكشف كواليس «الكتكات»

«كان معجب بأفلامي».. ذكريات محمد خان مع «سكورسيزي»

«أنا شجرة مثمرة وأزمة السادات حققت لي شهرة بالملايين».. اعترافات فيفي عبده

«محمد منير تصور أن نجاحه الكبير له وحده».. سر الخلاف الكبير بين الكينج ويحيى خليل

نجم الساعة

السعودية تحدد آليات استرداد رسوم العمرة للرحلات الملغاة

منوعات

رابط تنسيق تسجيل الرغبات لشهادات المعادلة والقادمين من الخارج

نصيحة مهمة للسيطرة على نوبات القلق

جسم الإنسان ينتج الأجسام المضادة خلال 14 يومًا من التطعيم

أنواع الشاي المفيدة في موسم البرد

مقالات الرأي
ماجد حبته
انتخابات «القرن» الفلسطينية!
د.كريمة الحفناوى
نمو العلاقات الروسية الإفريقية
مؤمن المحمدي
الدورى العشوائى
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ حسنين مخلوف.. مُصلح يُعهد إليه بجلائل الأعمال
المزيد

الثقافة

استعدادات هيئة الكتاب لمعرض الإسكندرية (صور)

تعرف على مؤلف سلسة العبقريات

«الثقافة» تنعى المنتصر بالله: تميز في التعبير عن الشخصيات التي جسدها

«الوقاية من كورونا» ضمن فعاليات برنامج تعزيز قيم المواطنة بالمنيا