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السبت 26 سبتمبر 2020 الموافق 09 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

ملك كوميديا الـ «خد وهات».. أشهر إفيهات المنتصر بالله

السبت 26/سبتمبر/2020 - 03:49 م
المنتصر بالله
المنتصر بالله
نوران إمام
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فارق عالمنا اليوم الموافق 26 سبتمبر الفنان المنتصر بالله عن عمر يناهز الـ70 عامًا، وكان المنتصر بالله كوميديان من طراز فريد لن يتكرر حيث أجمع كل النقاد والجمهور على امتلاكه لموهبة فريدة كما أشاد الجميع بقدرته العجيبة على الوقوف أمام عملاقة الكوميديا وقدرته على التألق أمامهم.

- "انت متعرفش القوى العاملة"

قدم المنتصر بالله مع الأستاذ فؤاد المهندس مسرحية "علشان خاطر عيونك" وأثبت خلالها قدرته على التلاعب بالنكات، وخلق نكات من الموقف، كما وصف النقاد أنه اتبع مع الأستاذ أسلوب "خد وهات" ليكون إفيه"انت متعرفش القوى العاملة" هو صاحب النصيب الأكبر من الضحك بالقاعة فضلًا عن باقى المسرحية التي تتخللها بكل ثانية موجة من الضحك.

- "قرد جكتته حمرا"

كان ذلك الإفيه صاحب النصيب الأكبر من الضحك بالقاعة حيث كان يجسد المنتصر بالله شخصية مطرب صاحب صوت بشع ليلقي نكتة قائلًا "قرد إيده حمرا" ليعترض وحيد سيف على الجملة ويقول له "كيف لقرد أن تكون يديه حمرا" ليرد عليه المنتصر بالله بـ"خلاص قرد جاكتته حمرا" وتصادف أن وحيد سيف كان يرتدي جاكته حمراء اللون.

- "صلاح هو اللي جوز أختي"

أطلق المنتصربالله الإفيه كنوع من أنواع السخرية على زوجة محمد صبحى القبيحة بفيلم "الشيطانة التي أحبتني" قائلًا: "والله يا مدام أنا أول ماشوفتك قولت إنك مش مرات أخويا.. صلاح هو اللي جوز أختي" لترد عليه "يا ناعم يا خفيف الظل يا ظريف إنت يا رخم".

- "مصر هي أم عباس"

كان عبارة عن سؤال بسيط سأله فؤاد المهندس للمنتصر بالله خلال عرضهم لمسرحية "عائلة سعيدة جدًا" ليرد عليه بتلقائية شديد قائلًا "مصر هي أم عباس" لتهتز عمدان المسرح من الضحك كما أكد النقاد أن المنتصر بالله رغم الأدوار الصغيرة التي أداها إلا أن موهبته كانت كبيرة جدًا وظهر ذلك خاصة على خشبة المسرح.

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