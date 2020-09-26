أول عارضة أزياء من قصار القامة: «العالمية هي حلمي» (صور)

نابليون بونابرت، وشارلي شابلن، هما القادة الذين سارت نسمة يحيى على دروبهم، جمعهم قصر القامة؛ فحاولوا تغيير نظرة العالم لهم كلًا حسب موهبته التي برع فيها.بدأ العالم في معرفة أول عارضة أزياء لقصار القامة من خلال إعلانها عن أول ماركة ملابس تصنع الأزياء خاصة بهؤلاء المهمشين من الماركات العالمية، الأمر الذي جعل "نسمة" العارضة الخاصة ببراند "Breeze".تدرس نسمة بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة، وتعيش حياة مختلفة بعد استعادتها لثقتها بنفسها، كما أنه تم اختيارها من ضمن الـ٥٠ سيدة الأكثر تأثيرا للعام 2020، بعد أن خطت أول خطوة نحو تحقيق حلمها في أن تصبح أول عارضة أزياء مصرية من قصار القامة.ظهرت صاحبة الـ20 عامًا بملامحها البريئة ووجهها البشوش التي حافظت عليه طوال رحلتها القصيرة في عالم الأزياء، أوضحت نسمة أنها تحاول أن تنشر الثقة في النفس بين أصحاب الهمم؛ لأنهم طالما يعانون من أزمة في هذا الأمر."الوصول للعالمية هو الهدف الذي لاحق أول عارضة أزياء من قصار القامة، واتخذت من السخرية والتنمر عليها دافعًا" ـ على حد وصفها ـ.