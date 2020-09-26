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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

خالد جلال ينعى المنتصر بالله: عزاؤنا ما تركه من تراث

السبت 26/سبتمبر/2020 - 05:01 م
خالد جلال
خالد جلال
نعمات مدحت
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نعى المخرج خالد جلال رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافى، الفنان الكبير "المنتصر بالله" الذي رحل عن عالمنا اليوم عن عمر يناهز 70 عاما.

وقال جلال إن الفنان المنتصر بالله، استطاع بأسلوبه المميز أن يحتل مكانة كبيرة فى قلوب المصريين، ويرسم بسلاسة وبساطة متناهية البهجة والضحكة على وجوه جمهوره، رحم الله الفقيد، وألهم أهله ومحبينه الصبر والسلوان، وعزاؤنا فيما تركه من تراث وأعمال فنية يتوارثها جيل بعد جيل.

حصل المنتصر بالله على ماجستير فنون مسرحية بعد تخرجه من معهد الفنون المسرحية عام 1977، ومن أهم أعماله السينمائية "أسوار المدابغ، التحدي، الحدق يفهم، الزمن الصعب، الشيطانة التي أحبتني، الطيب أفندي، الفضيحة، المعلمة سماح، ياتحب ياتقب، حنحب ونقب، شفاه غليظة، ضد الحكومة، محامي تحت التمرين، ممنوع للطلبة، نأسف لهذا الخطأ، ناس هايصة وناس لايصة"، وقدم العديد من الأعمال المسرحية منها "حضرات السادة العيال، عائلة سعيدة جدا، شارع محمد علي، علشان خاطر عيونك، مطلوب على وجه السرعة، العالمة باشا" وفي التليفزيون نذكر منها "مسلسلات بدارة، أنا وأنت وبابا في المشمش، حكايات بناتي، اجري اجري، راجل وست ستات، حقا أنها عائلة سعيدة جدا، شارع المواردي، أبناء ولكن، أيام المنيرة، أرابيسك، عيون، الدنيا لما تلف".

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