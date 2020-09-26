إحلال وتجديد محطة مياه الزقازيق وتوسعات محطة العباسة بـ134 مليونًا

أجرى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، يرافقه اللواء السعيد عبدالمعطى الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات جولة تفقدية بمشروع إحلال وتجديد محطة مياه الزقازيق وتوسعات محطة مياه العباسة لتعمل بطاقة إنتاجية 43 ألف م3 يوم، ورافع مياه الشرب الرئيسي بالزراعة والمُقام بتكلفة إجمالية 134 مليونًا و400 ألف جنيه، لتسهم تلك المشروعات وبشكل كبير في زيادة كمية المياه بمدينة الزقازيق والقضاء على ضعف المياه ببعض القرى البعيدة والواقعة على أطراف مدن الزقازيق وأبوحماد وأبوكبير.تفقد المحافظ الأعمال الجارية برافع مياه الشرب الرئيسي بالزراعة والمقام بتكلفة 30 مليون جنيه، مشددًا على سرعة الانتهاء من أعمال التنفيذ ليدخل الخدمة الفعلية ولضخ كميات المياه اللازمة لشبكة مياه الزقازيق، مؤكدًا ضرورة التنسيق مع كل الجهات المعنية للانتهاء من كل الأعمال بالمشروع ودخولها الخدمة طبقًا للجدول الزمني المحدد لتقديم أفضل الخدمات لأبناء المحافظة.يذكر أن نسبة تنفيذ أعمال إحلال وتجديد محطة مياه الزقازيق وصلت 100 %، كما وصلت نسبة تنفيذ أعمال توسعة محطة مياه العباسة إلى 93%، أما نسبة تنفيذ أعمال رافع مياه الشرب الرئيس بالزراعة فوصلت إلى 95 %.