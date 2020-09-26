حبس معلم تحرش بطفلتين في الخليفة والنيابة تتهمه بهتك العرض
السبت 26/سبتمبر/2020 - 02:23 م
نجلاء رفاعيطباعة
أمر المستشار خالد البارودي، مدير نيابة المقطم والخليفة، بحبس مدرس، ٤ أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالتحرش بطفلتين داخل شقة بمنطقة الخليفة، ووجهت النيابة للمدرس تهمة التحرش وهتك عرض طفلتين داخل غرفة مغلقة.
كشفت تحقيقات النيابة عن أن الواقعة كانت أمس الجمعة عندما كان أحد الشباب يعاين شقة لشرائها بمنطقة الخليفة، وأثناء معاينته الشرفة شاهد رجل مسن يتحرش بطفلتين داخل غرفة فصوره ونشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتبين أن المدرس عمره ٦٧ عامًا وكان يعطي للطفلتين دروسا في المنزل وظهر في الفيديو وهو يحضن الطفلة ويقبلها.
وتواصل النيابة مواجهة المتهم بجريمته النكراء، التي تسببت في حالة غضب عارمة ظهرت من خلال آلاف الرسائل على مواقع التواصل الاجتماعي.
وألقت قوات الأمن القبض على المدرس المتحرش، بعد أقل من 12 ساعة، من ظهور فيديو التحرش، وتمكنت أجهزة الأمن من تحديد هويته، حيث تبين أنه مدرس.
وفحصت قوات الأمن الفيديو الذي يظهر فيه المدرس أثناء تحرشه بالطفلة، ومدته دقائق، ونجحت الأجهزة الأمنية في تحديد هوية المدرس المسن، ومكان بث الفيديو حيث تبين أنه من منطقة الخليفة.
وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المدرس المتحرش، وجارٍ العرض على جهات التحقيق لمواجهته بالفيديو المتداول، وتحفظت القوات على الفيديو.
كشفت تحقيقات النيابة عن أن الواقعة كانت أمس الجمعة عندما كان أحد الشباب يعاين شقة لشرائها بمنطقة الخليفة، وأثناء معاينته الشرفة شاهد رجل مسن يتحرش بطفلتين داخل غرفة فصوره ونشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتبين أن المدرس عمره ٦٧ عامًا وكان يعطي للطفلتين دروسا في المنزل وظهر في الفيديو وهو يحضن الطفلة ويقبلها.
وتواصل النيابة مواجهة المتهم بجريمته النكراء، التي تسببت في حالة غضب عارمة ظهرت من خلال آلاف الرسائل على مواقع التواصل الاجتماعي.
وألقت قوات الأمن القبض على المدرس المتحرش، بعد أقل من 12 ساعة، من ظهور فيديو التحرش، وتمكنت أجهزة الأمن من تحديد هويته، حيث تبين أنه مدرس.
وفحصت قوات الأمن الفيديو الذي يظهر فيه المدرس أثناء تحرشه بالطفلة، ومدته دقائق، ونجحت الأجهزة الأمنية في تحديد هوية المدرس المسن، ومكان بث الفيديو حيث تبين أنه من منطقة الخليفة.
وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المدرس المتحرش، وجارٍ العرض على جهات التحقيق لمواجهته بالفيديو المتداول، وتحفظت القوات على الفيديو.