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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حبس معلم تحرش بطفلتين في الخليفة والنيابة تتهمه بهتك العرض

السبت 26/سبتمبر/2020 - 02:23 م
حبس معلم
حبس معلم
نجلاء رفاعي
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أمر المستشار خالد البارودي، مدير نيابة المقطم والخليفة، بحبس مدرس، ٤ أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالتحرش بطفلتين داخل شقة بمنطقة الخليفة، ووجهت النيابة للمدرس تهمة التحرش وهتك عرض طفلتين داخل غرفة مغلقة.

كشفت تحقيقات النيابة عن أن الواقعة كانت أمس الجمعة عندما كان أحد الشباب يعاين شقة لشرائها بمنطقة الخليفة، وأثناء معاينته الشرفة شاهد رجل مسن يتحرش بطفلتين داخل غرفة فصوره ونشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتبين أن المدرس عمره ٦٧ عامًا وكان يعطي للطفلتين دروسا في المنزل وظهر في الفيديو وهو يحضن الطفلة ويقبلها.

وتواصل النيابة مواجهة المتهم بجريمته النكراء، التي تسببت في حالة غضب عارمة ظهرت من خلال آلاف الرسائل على مواقع التواصل الاجتماعي.

وألقت قوات الأمن القبض على المدرس المتحرش، بعد أقل من 12 ساعة، من ظهور فيديو التحرش، وتمكنت أجهزة الأمن من تحديد هويته، حيث تبين أنه مدرس.

وفحصت قوات الأمن الفيديو الذي يظهر فيه المدرس أثناء تحرشه بالطفلة، ومدته دقائق، ونجحت الأجهزة الأمنية في تحديد هوية المدرس المسن، ومكان بث الفيديو حيث تبين أنه من منطقة الخليفة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المدرس المتحرش، وجارٍ العرض على جهات التحقيق لمواجهته بالفيديو المتداول، وتحفظت القوات على الفيديو.

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