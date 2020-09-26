أكثر الأطعمة الصحية ضررًا

حذرت أخصائية التغذية الروسية، أرينا سكورومنايا، من أنه ليس كل الأطعمة التي تعتبر غذائية وصحية في الواقع مفيدة.وقالت: "كثير من الناس الذين يسعون إلى ممارسة نمط حياة صحي يستبعدون تمامًا الأطعمة التي تحتوي على كمية صغيرة على الأقل من الدهون في نظامهم الغذائي، وهذا خطأ".وترى الخبيرة أنه لا فائدة من منتجات الألبان الخالية من الدسم تماما، فالأطعمة قليلة الدسم ضارة لأن الدهون ضرورية للإنسان، وإذا أكلنا منتجات خالية من الدسم فسوف تزيد صحتنا سوءًا، فلا يتم امتصاص الكالسيوم دون دهون، لذلك لا توجد فائدة عملية في منتجات الألبان خالية الدسم، وهناك العديد من الدراسات التي تشير إلى أن هذه الأطعمة سلبية وتؤثر على التمثيل الغذائي.وتابعت أن العصائر الطازجة هي منتج آخر مبالغ في فوائده بشكل كبير.وقالت: "عصائر الفاكهة ليست مفيدة، لا سيما في الصباح، فشرب العصير الطازج في الصباح لا يجلب أي فائدة- سكر الدم يزيد بنسبة عالية من مثل هذه الأشياء".ونصحت باختيار المنتجات الغذائية للحمية بعناية شديدة: حتى إذا تم بيع المنتج في القسم المناسب سيكون من المفيد التعرف على تركيبة المنتج الموضح على العبوة.وتابعت: "تعتمد حلويات اللياقة البدنية على الشركة، منها جيدة جدًا وعالية الجودة، وعليك أن تنظر إلى التركيب والعلامة التجارية، والمنتجات التي يتم تصنيعها بشكل صناعي وبيعها في محلات السوبر ماركت ليست جيدة، حتى لو تم بيعها في اقسم الأطعمة الغذائية للحمية ورقائق الذرة للتخسيس قد تحتوي على السكر".