تغريم مجدى عبدالغنى فى قضيتين جديدتين بسبب خلافات الميراث

قضت محكمة جنح الدقى، برئاسة المستشار حسام الدين بدوى بتغريم كابتن مجدى عبدالغنى، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، فى قضيتين جديدتين متعلقتين بخلافات ميراث مع أقاربه.أصدرت المحكمة حكم بتغريم "عبدالغنى" 100 ألف جنيه وكفالة 2000 جنيه فى القضية المقيدة برقم 12102 سنة 2020، كما قضت بتغريمه 100 ألف جنيه فى القضية المقيدة برقم 12103 سنة 2020 وكفالة 2000 جنيه.وكان مجدى عبدالغنى، لاعب النادى الأهلى ومنتخب مصر السابق، أوضح أن مجموعة الأحكام القضائية الصادرة ضده من محكمة جنح الدقى، بسبب خلافات الميراث، هى أحكام غيابية "أول درجة"، وأنه بمجرد الطعن عليها تبدأ القضية من جديد.وتابع "عبدالغنى" فى رده، أنه ليس الخصم الوحيد في هذه القضايا، وأن هناك ورثة آخرين وهو واحد منهم، حول حقوق مالية يرى أنها خاصة بهم، وأنهم لجأوا بدورهم إلى القضاء، وكلهم ثقة فى أحكامه العادلة.