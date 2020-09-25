شحن 3500 طن أسمنت وتداول 28 سفينة بموانئ بورسعيد

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس "القطاع الشمالي"، عن أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة "YOSSEF.M" التى ترفع علم توجو، ويبلغ طولها 87 مترًا والغاطس 6.5 أمتار وذلك لشحن 3500 طن أسمنت من الميناء.وبلغ إجمالي حركة السفن اليوم 28 سفينة، حيث سجل ميناء شرق بورسعيد دخول سفينتي حاويات، ومغادرة 5 سفن، ومتواجد علي الأرصفة 6 سفن، ومن المنتظر دخول 4 سفن.وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات وخروج سفينة ومتواجد على الأرصفة سفينتان، ومن المنتظر دخول سفينتين، كما سجل الميناء دخول سفينة بضائع عامة وخروج سفينة ومتواجد على الأرصفة 3 سفن.وجارى التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء، لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.