«أحوال»: أردوغان يعيد تركيا لنقطة الصفر في مواجهة كورونا

أكد موقع "أحوال" التركي، أن التدابير الوقائية الضعيفة ضد فيروس كورونا المستجد في تركيا أعادتها لنقطة الصفر بأعلى معدل يومي للإصابات منذ 4 أشهر، بالإضافة إلى عدم قدرة الرئيس رجب طيب أردوغان وحكومته على السيطرة على الانتقال السريع للعدوى وتجاهل الموجة الثانية للفيروس.وأضاف أن وزارة الصحة سجلت 1721 إصابة مساء أمس الخميس، ما يرفع عدد الإصابات في تركيا إلى 309 آلاف و790 حالة، بالإضافة إلى وفاة 72 شخصا، ليرتفع عدد الوفيات في تركيا إلى 7785، وفقًا للبيانات الرسمية.وبدأت الإصابات بفيروس كورونا المستجد في تركيا بالارتفاع على أساس يومي بعد انخفاضها إلى 902 في 22 يوليو، وانتقد المهنيون الطبيون الحكومة لرفع القيود في وقت مبكر جدًا في يونيو، والسماح للعدوى بالانتشار بسبب نقص الاحتياطات اللازمة.وفي الوقت نفسه، أصدرت وزارة الداخلية التركية خطابًا تعميميًا يوم الخميس، قالت فيه إن مرضى فيروس كورونا المستجد الذين زوروا المعلومات التي يقدمونها للسلطات حول الأشخاص الذين اتصلوا بهم، وأولئك الذين يقدمون معلومات غير صحيحة سيواجهون عقوبة السجن لمدة تصل إلى عامين بتهمة "تعمد تضليل المسئولين"، وتخطط السلطات التركية أيضًا لفرض عقوبات بالسجن على من ينتهكون قواعد الحجر الصحي، إلى جانب المزيد من الغرامات.كما سيواجهون عقوبة بالسجن تصل إلى عام واحد بتهمة "انتهاك القواعد ضد الأمراض المعدية"، التي فرضتها الحكومة للحد من انتشار الفيروس، وقد يتم اتهام من يخرقون قواعد الحجر الصحي بـ"الإصابة المتعمدة" أو "القتل العمد" بموجب القوانين التركية.