تامر عاشور يتألق فى حفل اليوم الوطنى السعودى بالمملكة (صور)

أحيا المطرب تامر عاشور حفلا غنائيا فى المملكة العربية السعودية ضمن احتفالات اليوم الوطنى السعودى الـ90.وأظهرت صور متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي من أحداث الحفل تألق تامر عاشور.وكان تامر طرح ألبوم "أيام" يوم 21 ‏مارس 2019، ويضم 12 أغنية، هى: "أيام"، و"حبيبى أنت ‏حبيبى"، و"مشوفناش خير"، و"من غير ما أحكيلك"، و"قولوله ‏سماح"، و"ده حكاية"، و"متختلفيش"، و"فى بالى"، و"بقالى زمان"، و‏‏"سلام"، و"مرة"، و"خلصانة‏‎".