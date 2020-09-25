86 ألف إصابة جديدة بكورونا في الهند

أعلنت بيانات حكومية في الهند، اليوم الجمعة، تسجيل 86 ألفًُا و52 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وألف و141 حالة وفاة خلال الـ 24ساعة الماضية.وذكرت قناة "أن دي تي في" الهندية أن 80 ألف حالة أيضًا غادرت المستشفيات بعد أن تماثلت الشفاء.يذكر أن الهند من أكثر الدول تأثرا بارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بعد الولايات المتحدة الأمريكية التي تأتي في المركز الأول عالميا، حيث وصل إجمالي أعداد الإصابات في الهند منذ بدء الجائحة إلى 5.82 مليون إصابة ونحو 92 ألف حالة وفاة.