موعد طرح الفيلم السينمائى الجديد«الخطة العامية»

أعلن المنتج وائل عبد الله، الموعد النهائي لطرح الفيلم السينمائي الجديد «الخطة العامية»، ونشر على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» البوستر الدعائي للفيلم، معلقًا: «من ٦ أكتوبر إن شاء الله في كل السينمات».قصة الفيلم تدور حول 4 أشخاص تجمعهم صداقة كبيرة، وهم عمرو عبد الجليل، وغادة عادل، إضافة إلى بطلي العمل علي ربيع، ومحمد عبد الرحمن، يعانون من حالة فقر، ليلجأوا لحيلة جديدة في عالم السرقة، وهي عبارة عن سرقة أحد البنوك بشكل غير مألوف.«الخطة العامية»، من تأليف أحمد عبدالوهاب، وكريم كنز، ويشارك في بطولته مجموعة من النجوم، هم «علي ربيع، وغادة عادل، وعمرو عبدالجليل، ومحمد عبدالرحمن»، ومن إخراج معتز التوني.