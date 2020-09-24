خبيرة تغذية: 9 عادات صحية مهمة لأولادك مع دخول المدارس
الخميس 24/سبتمبر/2020 - 04:32 م
سارة ساويرسطباعة
تفصلنا أيام عن بدء العام الدارسى فى ١٧ أكتوبر المقبل، وتزداد مخاوف الامهات خاصة مع انتشار البكتريا والفيروسات، يحاولن حماية أطفالهن من الإصابة.
جيهان الدمرداش، أخصائية التغذية العلاجية قالت للدستور:على الأم أن تتخذ الاحتياطات لتجنب ابناءها نزلات البردعن طريق أتباع عادات غذائية يفضل اتباعها خلال الايام المتبقية من الإجازة:
- تشجيع الأطفال على غسل أيديهم باستمرار بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل.
- غسل الأيدي، قبل الأكل الأطفال، بعد استخدام الحمام، أو الخروج من المنزل والعودة، لمس شيء مثل القمامة او مصافحة الاشخاص.
- إذا وجد شخصًا يعطس فيجب توجيه الطفل بعيدًا عنه قدر الإمكان.
- التأكد من حصول الجميع في المنزل على لقاح الأنفلونزا.
-إذا ظهرت أعراض مثل ارتفاع درجة حرارة أو سعال، يجب فصل التلميذ وإبلاغ ولي الامر بالفصل حتي يحصل على مصل او مضاد للفيروسات.
- المتابعه الدورية من الام والتاكد من نظافة المكان والاكل.
- عدم تناول أطعمة من الباعه الجائلين لعدم التأكد من نظافتها.
- الاهتمام بأنواع الأطعمة التى تقوي جهاز المناعة وادخالها في الوجبات اليومية مثل الزبادي، الشوفان، الثوم، الاسماك، الشاي الاخضر، شوربة الخضراوات، الدجاج، اللحوم الحمراء والمكسرات التي تحتوي علي اوميجا3.
- ينصح بالتواجد فالمناطق المزدحمه بارتداء الكمامات وذلك لتفادي الاصابة بالامراض.
-تشجيع الابناء علي ممارسة الرياضه لان العقل السليم فالجسم السليم ولتنشيط الدورة الدموية.
جيهان الدمرداش، أخصائية التغذية العلاجية قالت للدستور:على الأم أن تتخذ الاحتياطات لتجنب ابناءها نزلات البردعن طريق أتباع عادات غذائية يفضل اتباعها خلال الايام المتبقية من الإجازة:
- تشجيع الأطفال على غسل أيديهم باستمرار بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل.
- غسل الأيدي، قبل الأكل الأطفال، بعد استخدام الحمام، أو الخروج من المنزل والعودة، لمس شيء مثل القمامة او مصافحة الاشخاص.
- إذا وجد شخصًا يعطس فيجب توجيه الطفل بعيدًا عنه قدر الإمكان.
- التأكد من حصول الجميع في المنزل على لقاح الأنفلونزا.
-إذا ظهرت أعراض مثل ارتفاع درجة حرارة أو سعال، يجب فصل التلميذ وإبلاغ ولي الامر بالفصل حتي يحصل على مصل او مضاد للفيروسات.
- المتابعه الدورية من الام والتاكد من نظافة المكان والاكل.
- عدم تناول أطعمة من الباعه الجائلين لعدم التأكد من نظافتها.
- الاهتمام بأنواع الأطعمة التى تقوي جهاز المناعة وادخالها في الوجبات اليومية مثل الزبادي، الشوفان، الثوم، الاسماك، الشاي الاخضر، شوربة الخضراوات، الدجاج، اللحوم الحمراء والمكسرات التي تحتوي علي اوميجا3.
- ينصح بالتواجد فالمناطق المزدحمه بارتداء الكمامات وذلك لتفادي الاصابة بالامراض.
-تشجيع الابناء علي ممارسة الرياضه لان العقل السليم فالجسم السليم ولتنشيط الدورة الدموية.