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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

رفع قيمة جائزة نوبل إلى 10 ملايين كرونة فى كل فئة

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 01:38 م
جائزة نوبل
جائزة نوبل
آلاء حسن
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قرر مجلس إدارة مؤسسة نوبل، أن تصل قيمة الجائزة لعام 2020 إلى 10 ملايين كرونة سويدية لكل فئة، وهذا يعني زيادة قدرها مليون كرونة سويدية لكل فئة، مقارنة بالسنوات السابقة، بحسب الموقع الرسمي للجائزة.

وقال لارس هيكينستين، المدير التنفيذي لمؤسسة نوبل: "سيبدأ الإعلان عن الفائزين بجائزة نوبل لعام 2020 في 5 أكتوبر المقبل، ومن المهم بشكل خاص هذا العام الاحتفال بإنجازات الفائزين في إلهامنا وإعطائنا الأمل في المستقبل، مع اقترابنا من أسبوع الإعلان، يسعدنا أن نقول إننا نزيد المبلغ هذا العام بمقدار مليون كرونة سويدية "، وتابع: طموح مؤسسة نوبل هو ضمان أن حجم الجائزة في المستقبل سوف يتبع اتجاه الدخل الحقيقي في المجتمع".

وأوضح "هيكينستن"، أنه منذ بداية عام 2012، ارتفع رأس المال الاستثماري لمؤسسة نوبل بشكل كبير، من أقل من 3 مليارات كرونة سويدية إلى 4.6 مليار كرونة سويدية، وكان العائد على رأس المال هذا خلال الفترة المقابلة يقارب 9% سنويا نتيجة لأداء السوق الجيد بشكل عام، وكذلك بسبب النتائج الجيدة من إدارة الأصول الخاصة بالمؤسسة، مع اتخاذ المؤسسة مبادرات لخفض نفقاتها التشغيلية في الوقت نفسه، وذلك نظرا لأن الوضع المالي لمؤسسة نوبل أصبح الآن أكثر استقرارا بشكل ملحوظ من ذي قبل، فمن الممكن زيادة مبلغ الجائزة.

وكان قد تم تخفيض حجم جائزة نوبل في عام 2011 من 10 إلى 8 ملايين كرونة سويدية، وفي الوقت نفسه تم تنفيذ برنامج واسع من الاستراتيجيات لتعزيز المركز المالي لمؤسسة نوبل، وفي عام 2017، تمت زيادة قيمة الجائزة من 8 إلى 9 ملايين كرونة سويدية، وقرر مجلس إدارة المؤسسة هذا العام زيادة المبلغ احتياطيًا إلى 10 ملايين كرونة سويدية في كل فئة.

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