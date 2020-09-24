«الأعلى للثقافة» ينظم مؤتمر اليوم الواحد «عبدالناصر.. تحديات وإنجازات».. الإثنين

ينظم المجلس الأعلى للثقافة٬ مؤتمر اليوم الواحد٬ والذي يعقد تحت عنوان "جمال عبدالناصر.. تحديات وإنجازات"، وتنطلق فعالياته في تمام الحادية عشر صباح الإثنين الموافق 28 سبتمبر 2020، بمقر المجلس الأعلى للثقافة، وبمشاركة نخبة كبيرة من المؤرخين والإعلاميين والسياسيين.ويقام المؤتمر في إطار الاحتفاء بذكرى الزعيم جمال عبدالناصر، وبمناسبة مرور خمسين عامًا على رحيله، ويتضمن جلسة افتتاحية وثلاث جلسات بحثية، بالإضافة إلى مائدة مستديرة، وذلك على النحو التالي:الجلسة الافتتاحية: 11: 11.30 ص، وتتضمن كلمة أمين عام المؤتمر محمد الشافعي٬ وكلمة رئيس المؤتمر، محمد فايق٬ وكلمة أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، الدكتور هشام عزمي٬ وكلمة وزيرة الثقافة، الدكتورة إيناس عبدالدايم.الجلسة الأولى: 11.30: 12.30 بعنوان "العروبة والمشروع الوحدوي" رئيس الجلسة، الدكتور جمال شقرة، ويشارك بها: الدكتور أحمد يوسف أحمد- المفكر اللبناني أسعد السحمراني- والدكتور عاصم الدسوقي.الجلسة الثانية: 1.00: 2.00 م بعنوان "مصر والنظام الدولي بعد ثورة يوليو"، رئيس الجلسة، المستشارة تهاني الجبالي، ويشارك بها: الدكتور جمال زهران- حسن غزالي- الدكتور سيد فليفل- الدكتور على الدين هلال.الجلسة الثالثة: 2.00: 3.00م "الاقتصاد الوطني.. التنمية والإنسان"، رئيس الجلسة، الدكتور مجدي زعبل، ويشارك بها: الدكتور شريف جاد- الدكتور شريف قاسم- مهندس صبري عشماوي.مائدة مستديرة: 3.00: 5.00م "الثقافة والفنون والإعلام.. قوة مصر الناعمة" يديرها: محمد الشافعي،ويشارك بها: المخرج أحمد فؤاد درويش- الدكتور أيمن الشيوي- الفنانة سميرة عبدالعزيز- الفنانة سميحة أيوب- الإعلامي محمد الخولي- الدكتورة هدى زكريا- الكاتب يوسف القعيد.