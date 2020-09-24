وفاة لاعب فريق كفر الزيات الأسبق متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا

توفي عصام الدمياطي، محاسب بالشركة المالية والصناعية بكفرالزيات وقائد فريق كرة القدم بنادي مالية كفرالزيات الأسبق، مساء أمس الأربعاء، إثر إصابته بفيروس كورونا داخل العزل بمستشفى كفرالزيات العام بمحافظة الغربية، وجاري تغسيل وتكفين الجثمان طبقا للإجراءات الاحترازية والوقائية المتعارف عليها.وقال الدكتور وليد جمال الصياد، مدير مستشفى كفرالزيات العام، إن المتوفى قد استقبلته المستشفى منذ نحو 3 أسابيع مصابًا بفيروس كورونا المستجد عقب ظهور أعراض الإصابة بفيروس كورونا عليه متمثلة في ارتفاع في درجات الحرارة وضيق في التنفس وسعال حاد، وتم عزله داخل مستشفى كفرالزيات العام، وتدهورت حالتة الصحية وتم وضعه على جهاز التنفس الصناعي بالعناية المركزة، إلى أن وافته المنية.جدير بالذكر أن المتوفى الذي يُعد أحد أبرز نجوم كرة القدم بالمدينة وأحد مراقبي المباريات بالاتحاد المصري لكرة القدم ومنطقة الغربية لم يمر شهرين على وفاة شقيقه الأكبر جمال الدمياطي، متأثرًا أيضًا بإصابته بفيروس كورونا.