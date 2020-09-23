رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 23 سبتمبر 2020 الموافق 06 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الرئيس اللبناني: تداعيات انفجار مرفأ بيروت سترفع معدلات الفقر

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 08:21 م
عون
عون
ياسمين محمود
طباعة
أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، أن التداعيات انفجار مرفأ بيروت لن تطاول فقط النشاط الاقتصادي، بل سترفع معدلات الفقر التي كانت 45% قبيل الانفجار.

وقال الرئيس اللبناني خلال كلمته في الجمعية الأمم المتحدة اليوم الأربعاء: "الانفجار الذي ضرب عاصمتنا حفر عميقًا في الوجدان اللبناني، فصوَر الضحايا وآلام الجرحى ودموع من فقد عزيزًا لن تمحى أبدًا"، لافتًا إلى أن أضرار الانفجار المادية غير مسبوقة؛ نظرًا لأن مرفأ بيروت، المعبر الحيوي للنشاط الاقتصادي في لبنان، شبه مدمر.

وأوضح أن هناك ما يقارب من 200 ألف وحدة سكنية متضررة ومنها ما أصبح غير صالح للسكن، ونحو 300 ألف شخص بلا مأوى. يضاف إلى ذلك الخراب الكبير في البنى التحتية وشبكة الكهرباء وشبكات المياه.

وأضاف عون: كان لمساعدتكم وقع إيجابي كبير على بلدنا وشعبنا، أكان على المستوى العملي عبر تأمينكم الكثير من الاحتياجات الطارئة طبيا وغذائيا ومواد إعادة البناء، أم على المستوى المعنوي عبر تضامنكم الكبير الذي شعر معه شعبنا أنه ليس وحيدا بل له في هذا العالم إخوة في الانسانية لم يترددوا في دعمه، متابعا أن بيروت اليوم تحاول النهوض بتضامن كل اللبنانيين وبدعمكم، ستلملم جراحها وتنهض كما سبق ونهضت مرارًا عبر التاريخ.

وواصل: "التداعيات لن تطاول فقط النشاط الاقتصادي، بل سترفع معدلات الفقر التي كانت 45% قبيل الانفجار وفق تقييم البنك الدولي، والذي قدر الخسارة الاقتصادية المتأتية عن الانفجار بحوالي 3.5 مليار دولار والأضرار المادية بحوالي 4.5 مليار دولار واحتياجات اعادة الاعمار الطارئة بحوالي ملياري دولار"، مؤكدًا أن بيروت أُعلنت مدينة منكوبة وتولى الجيش إدارة الإغاثة بالتعاون مع سائر الأجهزة والصليب الأحمر وجمعيات غير حكومية مرخصة ومتطوعين؛ فأجرى عمليات المسح لتحديد الأضرار وتقييم الاحتياجات، وتسلم المساعدات المحلية والدولية وتولى توزيعها، وكان الحرص على اعتماد أقصى معايير النزاهة والشفافية.

وطالب "عون" دعم المجتمع الدولي لإعادة إعمار الأحياء والمرافق المدمرة كليًا، مشيرًا إلى أن الحل الأسلم هو تقسيم المنطقة المدمرة الى بقع جغرافية تلتزم كل دولة تود المساعدة بقعة محددة وتتولى إعادة اعمارها مباشرةً، أما المرحلة التالية هي لإعادة الإعمار، وتتولى غرفة الطوارئ المتقدّمة السهر على ترميم الوحدات السكنية والتجارية المتضررة جزئيًا، ولكن المشكلة الكبرى هي في الأحياء والمرافق المدمرة كليًا.

كما توجه الرئيس اللبناني بالشكر باسم الشعب اللبناني لرؤساء الدول والجهات الحكومية وغير الحكومية الذين شاركوا بمؤتمر بيروت وسارعوا في تقديم المعونة والمساعدات.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الجمعة.. قطع المياه عن بولاق الدكرور وأرض اللواء لمدة 8 ساعات

القليوبية: إخلاء جميع المباني المعرضة للغرق بمياه النيل

السيسي يصدر قانونًا بالترخيص لـ3 وزراء بإدارة واستغلال المحاجر والملاحات

بعد فضيحة اغتصابه بدولة عربية.. تسجيلات صوتية لفضائح جنسية فى بيت الهارب محمد على

الصور

image description

فريق طبى بجامعة أسيوط يجرى عملية معقدة لشاب لاستئصال ورم متضخم

image description

جامعة أسيوط تطبق بدل المخاطر على العاملين بالكادر الطبي

image description

حملة نظافة مكبرة على الميادين في أسيوط

image description

محافظ أسيوط يتفقد مزرعة ثروة حيوانية بعرب العوامر

image description

تجارب عملية للأنفاق والكباري للتأكد من جاهزيتها لمواجهة السيول بأسيوط

الأكثر قراءة

موعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2020.. ورابط بوابة الحكومة الإلكترونية للاستعلام

«هرب 650 ألف يورو من مصر».. إسبانيا تلاحق محمد علي بتهم غسيل أموال

استشهاد ضابطين وشرطى ومصرع 4 محكوم عليهم بالإعدام فى محاولة هروب من سجن طره

بعد فضيحة اغتصابه بدولة عربية.. تسجيلات صوتية لفضائح جنسية فى بيت الهارب محمد على

إنفوجراف

image description

محطات محاكمة ناصر الخليفي رجل قطر المشبوه (إنفوجراف)

image description

دول حظرت جماعة الإخوان ومنعت أنشطتها (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مقاعد الأحزاب والمستقلين داخل مجلس الشيوخ.. «إنفوجراف»

image description

أحمد حسن وزينب فى مصيدة النيابة (إنفوجراف)

أيام زمان

رغم صداقتهما الطويلة.. سر عدم غناء عبدالحليم حافظ للسادات

سعاد حسنى أثرت فى حياتى.. سر اعتزال سميرة أحمد لأدوار العنف والعاهات

«فوجئت بأن لون البحر الأحمر أزرق».. ذكريات أم كلثوم مع البحر وفيضان النيل

«عانيت بسبب علاج الاعتدال النفسى».. حكاية صلاح جاهين مع زيادة الوزن

نجم الساعة

مد فترة حجز الوحدات السكنية في 4 محافظات حتى 8 أكتوبر

منوعات

ما هي كيفية سداد مصروفات المدارس عبر مكاتب البريد في المحافظات

رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء مصر الوسطى.. تعرف على الخطوات

موعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2020.. ورابط بوابة الحكومة الإلكترونية للاستعلام

احتفالا باليوم الوطني السعودي.. أمانة جدة تطلق «رسم وطن» (صور)

مقالات الرأي
أحمد بهاء الدين شعبان
فلسطين.. ضوء فى عمق الظلمة
جلال حمام
فى كل وقت وأى مكان.. مصر خط أحمر
صفوت البياضي
الطريق طويل لا بد من تجربته
خالد عكاشة
الغيوم المسمومة فى سماء المشهد السورى
المزيد

الثقافة

كتاب نور البيان يبتكر طريقة جديدة لتعليم الأطفال اللغة القرآن واللغة العربية

«استلهام الموروث الثقافي» ثاني جلسات مؤتمر إقليم القاهرة الأدبي

كتاب لغة الجسد دليلك لمعرفة ما يخفيه الآخرون

كتاب أحلام الفلاسفة يرصد حياة المفكرين لـ سلامة موسى