اليابان وبريطانيا تبحثان التعاون الثنائى بين البلدين

اتفق رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا، ونظيره البريطاني بوريس جونسون، اليوم الأربعاء، على تعزيز سبل التعاون الثنائي بما في ذلك تعزيز التجارة الحرة، عقب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست).وذكرت وزارة الخارجية اليابانية، حسبما أوردت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، أن طوكيو رحبت برغبة بريطانيا في الانضمام إلى ميثاق الشراكة عبر المحيط الهادئ.وقال سوجا، خلال اتصال هاتفي أجراه مع جونسون إن اليابان تأمل أن تصل بريطانيا إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي بشأن علاقاتهما المستقبلية بحلول نهاية الفترة الانتقالية لبريكست في ديسمبر المقبل.وأوضحت الخارجية اليابانية أن الطرفين اتفقا أيضًا على تعزيز علاقات الأمن وتنسيق الجهود بشكل وثيق فيما يخص الاعتراف بـ"إندو-باسيفيك" منطقة حرة ومفتوحة.وبحسب كيودو، تسعى بريطانيا واليابان إلى تنفيذ الاتفاق التجاري المبرم بينهما في يناير المقبل لضمان استمرارية علاقات التجارة والاستثمار بينهما.