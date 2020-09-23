تعليمات مهمة من إدارة العمرانية للمدارس قبل العام الدراسي

أصدرت إدارة العمرانية بمديرية التربية والتعليم بالجيزة، تعليمات هامة لبدء العام الدراسي الجديد 2020-2021.1- ارتداء الكمامة لجميع العاملين بالمدرسة.2- توافر المطهرات وتنظيف المدرسة وتطهير الأسطح.3- التهوية الجيدة.4- منع التدخين في جميع أرجاء المدرسة.5- رفع الوعي للطلاب مرارا وتكرارا التعود على السلوك الجديد.6- يتم المسح الحراري لكل طفل ( درجة حرارة ٣٨) أعلى من ذلك يتم عزل التلميذ.7- توفير غرفة عزل لكل مدرسة.8- عدم وجود الباعة الجائلين أمام المدارس بالتعاون مع المحليات.9-عدم استخراج أطقم العمل(الأدوات الشخصية).10- مشرف المبني ومشرف السلم يراعي عدم تزاحم التلاميذ، ومهم جدا تعليمهم التباعد الاجتماعي والمسافة المطلوبة لذلك وعدم التدافع.11- طريقة جلوس الطلاب بطريقة جلوس الشطرنج.12-غسل الأيدي بالماء والصابون قبل دخول الفصل.13- بالنسبة للفسحة: الحصتان الأولتان ينزل صف، والحصة الثالثة ينزل صف وهكذا.14- بالنسبة للأنشطة عدم اتباع الأنشطة الرياضية شديدة التلامس لحين إشعار آخر.15- اشتراطات دورات المياه بوجود عدم كاف وعدم انتظار الأطفال في الممرات الداخلية أمام الحمامات يتم تطهير للأسطح والأرضيات ٢٠ سم كلور ٥٪ علي لتر ماء.16- دخول أولياء الأمور لحرم المدرسة في حالة الضروريات مع ارتداء الكمامة وتطهير الأيدي قبل دخول المدرسة.