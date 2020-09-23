تعليمات مهمة من إدارة العمرانية للمدارس قبل العام الدراسي
الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 04:19 م
نورهان عبدالرحمنطباعة
أصدرت إدارة العمرانية بمديرية التربية والتعليم بالجيزة، تعليمات هامة لبدء العام الدراسي الجديد 2020-2021.
1- ارتداء الكمامة لجميع العاملين بالمدرسة.
2- توافر المطهرات وتنظيف المدرسة وتطهير الأسطح.
3- التهوية الجيدة.
4- منع التدخين في جميع أرجاء المدرسة.
5- رفع الوعي للطلاب مرارا وتكرارا التعود على السلوك الجديد.
6- يتم المسح الحراري لكل طفل ( درجة حرارة ٣٨) أعلى من ذلك يتم عزل التلميذ.
7- توفير غرفة عزل لكل مدرسة.
8- عدم وجود الباعة الجائلين أمام المدارس بالتعاون مع المحليات.
9-عدم استخراج أطقم العمل(الأدوات الشخصية).
10- مشرف المبني ومشرف السلم يراعي عدم تزاحم التلاميذ، ومهم جدا تعليمهم التباعد الاجتماعي والمسافة المطلوبة لذلك وعدم التدافع.
11- طريقة جلوس الطلاب بطريقة جلوس الشطرنج.
12-غسل الأيدي بالماء والصابون قبل دخول الفصل.
13- بالنسبة للفسحة: الحصتان الأولتان ينزل صف، والحصة الثالثة ينزل صف وهكذا.
14- بالنسبة للأنشطة عدم اتباع الأنشطة الرياضية شديدة التلامس لحين إشعار آخر.
15- اشتراطات دورات المياه بوجود عدم كاف وعدم انتظار الأطفال في الممرات الداخلية أمام الحمامات يتم تطهير للأسطح والأرضيات ٢٠ سم كلور ٥٪ علي لتر ماء.
16- دخول أولياء الأمور لحرم المدرسة في حالة الضروريات مع ارتداء الكمامة وتطهير الأيدي قبل دخول المدرسة.
1- ارتداء الكمامة لجميع العاملين بالمدرسة.
2- توافر المطهرات وتنظيف المدرسة وتطهير الأسطح.
3- التهوية الجيدة.
4- منع التدخين في جميع أرجاء المدرسة.
5- رفع الوعي للطلاب مرارا وتكرارا التعود على السلوك الجديد.
6- يتم المسح الحراري لكل طفل ( درجة حرارة ٣٨) أعلى من ذلك يتم عزل التلميذ.
7- توفير غرفة عزل لكل مدرسة.
8- عدم وجود الباعة الجائلين أمام المدارس بالتعاون مع المحليات.
9-عدم استخراج أطقم العمل(الأدوات الشخصية).
10- مشرف المبني ومشرف السلم يراعي عدم تزاحم التلاميذ، ومهم جدا تعليمهم التباعد الاجتماعي والمسافة المطلوبة لذلك وعدم التدافع.
11- طريقة جلوس الطلاب بطريقة جلوس الشطرنج.
12-غسل الأيدي بالماء والصابون قبل دخول الفصل.
13- بالنسبة للفسحة: الحصتان الأولتان ينزل صف، والحصة الثالثة ينزل صف وهكذا.
14- بالنسبة للأنشطة عدم اتباع الأنشطة الرياضية شديدة التلامس لحين إشعار آخر.
15- اشتراطات دورات المياه بوجود عدم كاف وعدم انتظار الأطفال في الممرات الداخلية أمام الحمامات يتم تطهير للأسطح والأرضيات ٢٠ سم كلور ٥٪ علي لتر ماء.
16- دخول أولياء الأمور لحرم المدرسة في حالة الضروريات مع ارتداء الكمامة وتطهير الأيدي قبل دخول المدرسة.