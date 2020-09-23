إعادة إطلاق الاتصالات الاستكشافية بين اليونان وتركيا

تتجه اليونان وتركيا تدريجيًا نحو استئناف الاتصالات الاستكشافية، التي كانت قد توقفت في عام 2016، حيث أكد الجانبان يوم أمس الثلاثاء، أن جولة جديدة من المحادثات ستجرى قريبًا، على الرغم من وجود شكوك في أثينا بشأن نوايا أنقرة الحقيقية.وقالت وزارة الخارجية اليونانية في بيان لها مساء أمس، أنه هناك اتصالات استكشافية ستبدأ «قريبا» في اسطنبول، رغم أنه كان من المتوقع الإعلان عن استئناف المحادثات هذا الأسبوع مع توقع اجتماع أولي الأسبوع المقبل، لكنه لم يتم تأكيد الموعد، حسبما أفادته صحيفة كاثمريني اليونانية.جاء إعلان الخارجية اليونانية بعد فترة وجيزة من إعلان الرئاسة التركية أن البلدين اتفقا على استئناف المحادثات بشأن المطالبات البحرية في شرق البحر المتوسط ​​وبحر ايجه، عقب اتصال بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل.كما دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى عقد مؤتمر إقليمي مع جميع الدول المطلة على البحر المتوسط، وقال إن العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي يمكن أن تتحسن إذا تم اتخاذ خطوات معينة بشأن الاتحاد الجمركي بين الجانبين والسفر بدون تأشيرة للأتراك ومسألة الهجرة.فيما كان رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، قد تحدث عبر الهاتف مع الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس، أمس الثلاثاء، قبل قمة زعماء الاتحاد الأوروبي حول تجاوزات تركيا في شرق البحر المتوسط ​​التي كان من المقرر عقدها في وقت لاحق من هذا الأسبوع ولكن تم تأجيلها إلى 1 - 2 أكتوبر القادم.