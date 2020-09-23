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الأربعاء 23 سبتمبر 2020 الموافق 06 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

«فيسبوك» تحذف صفحات صينية بحجة تدخلها فى السياسة الأمريكية

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 07:41 ص
فيسبوك
فيسبوك
أ.ش.أ
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أعلنت شركة "فيسبوك" حذفها لمجموعة من الصفحات الصينية، بذريعة أنها تدخلت في السياسة الأمريكية وقضايا سياسية تخص بعض الدول الآسيوية.

وأوضحت الشركة - في بيان نقلته قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الأربعاء - أنها حجبت 155 صفحة على موقعها و6 حسابات على إنستجرام، مؤكدة أن بعض الصفحات كانت تنشر مواد مؤيدة ومعادية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكانت تؤجج الخلافات بين المعسكرين السياسيين في الولايات المتحدة.

وأشارت أن الجزء الآخر من الصفحات كانت تستهدف الفلبين، وتنشر الدعاية المؤيدة لأعمال الصين في بحر الصين الجنوبي، إضافة إلى مواد مؤيدة للرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي.

وقال مدير سياسات الأمن السيبراني لـ "فيسبوك" ناثانييل جليخر، إن هذه كانت أول عملية لحجب الصفحات الصينية بناء على القواعد الجديدة بشأن محاربة التدخل في السياسة الأمريكية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومسئولون في الاستخبارات الأمريكية قد اتهموا الصين بدعم المرشح الديمقراطي جو بايدن ونشر دعاية مضادة لترامب على الإنترنت.

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