«حاولوا إخفاء الأمر».. كواليس إلقاء طلال آل ثاني داخل السجون القطرية

نشرت مجلة "لوبوان" الفرنسية، تحقيقا بعنوان "أفراد عائلة آل ثاني في السجن" تتحدث فيه حول ظروف الزج بالشيخ طلال بن عبدالعزيز آل ثاني داخل سجون الدوحة، بزعم أنه أصدر شيكات دون رصيد، منذ سبع سنوات.وقال جان بيار مارونجي، رجل أعمال فرنسي يرأس مجلس إدارة شركة فرنسية للإدارة والتكوين، إنه أثناء اعتقاله في الدوحة- بتهمة إصدار شيك من دون رصيد لم يرتكبها- فوجئ بوجود حوالي 20 من أفراد عائلة آل ثاني في السجن، كان من بينهم، طلال بن عبد العزيز آل ثاني، وكان رقم خمسة في ترتيب خلافة الحكم لدى الدوحة.في السياق ذاته، أوضحت المجلة الفرنسية أن قطر كانت في البداية تنفي اعتقال الشيخ طلال، ولكن هذا النفي يتناقض مع وثيقة رسمية من وزارة الداخلية تؤكد أن ابن عم الأمير حُكم عليه بالسجن لمدة 25 عامًا بسبب الديون، على الرغم من حقيقة كونه يتمتع بثروة طائلة.من جانبها، ناشدت أسماء أريان زوجة طلال آل ثاني جماعات ومنظمات حقوق الإنسان بالتدخل للإفراج عن زوجها ومنع التعذيب الذي يتعرض له داخل السجون القطرية.