رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 23 سبتمبر 2020 الموافق 06 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«حاولوا إخفاء الأمر».. كواليس إلقاء طلال آل ثاني داخل السجون القطرية

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 11:16 م
زوجة طلال آل ثاني
زوجة طلال آل ثاني
طباعة
نشرت مجلة "لوبوان" الفرنسية، تحقيقا بعنوان "أفراد عائلة آل ثاني في السجن" تتحدث فيه حول ظروف الزج بالشيخ طلال بن عبدالعزيز آل ثاني داخل سجون الدوحة، بزعم أنه أصدر شيكات دون رصيد، منذ سبع سنوات.

وقال جان بيار مارونجي، رجل أعمال فرنسي يرأس مجلس إدارة شركة فرنسية للإدارة والتكوين، إنه أثناء اعتقاله في الدوحة- بتهمة إصدار شيك من دون رصيد لم يرتكبها- فوجئ بوجود حوالي 20 من أفراد عائلة آل ثاني في السجن، كان من بينهم، طلال بن عبد العزيز آل ثاني، وكان رقم خمسة في ترتيب خلافة الحكم لدى الدوحة.

في السياق ذاته، أوضحت المجلة الفرنسية أن قطر كانت في البداية تنفي اعتقال الشيخ طلال، ولكن هذا النفي يتناقض مع وثيقة رسمية من وزارة الداخلية تؤكد أن ابن عم الأمير حُكم عليه بالسجن لمدة 25 عامًا بسبب الديون، على الرغم من حقيقة كونه يتمتع بثروة طائلة.

من جانبها، ناشدت أسماء أريان زوجة طلال آل ثاني جماعات ومنظمات حقوق الإنسان بالتدخل للإفراج عن زوجها ومنع التعذيب الذي يتعرض له داخل السجون القطرية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

القليوبية: إخلاء جميع المباني المعرضة للغرق بمياه النيل

«التعليم» تعلن عن حاجتها لشغل بعض الوظائف

«علمية كورونا»: «صفر إصابات» مستحيل.. الفيروس لا ينتهي بعد ظهوره

التحقيق مع 27 متهما فى التعدى على سيارة شرطة بالبدرشين

الصور

image description

توقيع ميثاق تحويل منتدى غاز شرق المتوسط لمنظمة دولية بحضور وزير البترول

image description

ثلاثية الزمالك تقرب طنطا من الهبوط

image description

محافظ أسيوط يتفقد مجمع الصناعات الصغيرة بعرب العوامر (صور)

image description

عضو هيئة تدريس بجامعة أسيوط يتبرع بكرسى متحرك لطالبة من ذوى الهمم

image description

تعيينات رؤساء أقسام جدد بكليتي الطب والصيدلة بجامعة أسيوط

الأكثر قراءة

بعد فضيحة اغتصابه بدولة عربية.. تسجيلات صوتية لفضائح جنسية فى بيت الهارب محمد على

«التعليم» تعلن عن حاجتها لشغل بعض الوظائف

القليوبية: إخلاء جميع المباني المعرضة للغرق بمياه النيل

الزمالك يفاوض إيهاب جلال.. والمدرب: وقعت لـ«بيراميدز»

إنفوجراف

image description

محطات محاكمة ناصر الخليفي رجل قطر المشبوه (إنفوجراف)

image description

دول حظرت جماعة الإخوان ومنعت أنشطتها (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مقاعد الأحزاب والمستقلين داخل مجلس الشيوخ.. «إنفوجراف»

image description

أحمد حسن وزينب فى مصيدة النيابة (إنفوجراف)

أيام زمان

سعاد حسنى أثرت فى حياتى.. سر اعتزال سميرة أحمد لأدوار العنف والعاهات

رغم صداقتهما الطويلة.. سر عدم غناء عبد الحليم حافظ للسادات

«عانيت بسبب علاج الاعتدال النفسى».. حكاية صلاح جاهين مع زيادة الوزن

«لم أكتب الأغنية لأجل المال وديواني الأول جرحني».. اعترافات سيد حجاب

نجم الساعة

مد فترة حجز الوحدات السكنية في 4 محافظات حتى 8 أكتوبر

منوعات

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2020.. موعدها ورابط بوابة الحكومة الإلكترونية للاستعلام

النيابة السويسرية تطالب بسجن ناصر الخليفى

موعد بدء فصل الخريف

«شمس المعارف الكبرى».. أخطر كتاب في التاريخ

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
مذكراتُ حكامِ مصرَ
منى رجب
أوهام ذهبت مع الريح
لواء. محسن الفحام
ما بين ثقافة التغيير وفكر التدمير
القس. رفعت فكرى
فن إدارة المسافات
المزيد

الثقافة

بدائل للنشر تصدر كتاب «الشغالات وأنا» وديوانين شعريين

«المشترك الثقافى بين الأديان» ندوة بالمجلس الأعلى للثقافة.. اليوم

عكاشة: خشيت لقاء ليلى رستم بعدما «شخلعت» توفيق الحكيم

أحمد عكاشة: كلنا مرضى نفسيون