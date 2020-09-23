النيابة الفيدرالية.. هل طلب «الخليفي» تنحي المدعين بعد فشله في رشوتها؟

المحاكمة والاتهامات



1- النيابة الفيدرالية السويسرية: الخليفي حرض "الفيفا" ضد مصر



2- توجيه الاتهام للخليفي بخيانة الامانة والاجرام



3- ناصر الخليفى يحتقر قيم الرياضة



4- المطالبة بسجن الخليفي 28 شهرا



كان من الواضح منذ مطالبة رجل الأعمال القطري ناصر الخليفي الرئيس التنفيذي لمجموعة beIN الإعلامية ورئيس نادي باريس سان جرمان الفرنسي في نهاية أغسطس الماضي، بتنحي المدعين الاتحاديين الذين يتولون قضيته في المحكمة السويسرية، وتقديم شكوى جنائية بهذا الخصوص، وفقا لموقع صحيفة الشرق القطرية، بأنه فشل كعادته في شراء أصوات المدعي العام.فسجل الخليفي في دفع الرشاوى للحصول على مبتغاه، اصطدم بواقع المحكمة الفيدرالية في سويسرا التي كشفت تورطه بقضايا فساد مرتبطة بالفيفا.وجاءت تصريحات المدعي العام السويسري جوال باهي، خلال جلسات محاكمة الخليفي الست كاشفة لاسباب مطالبة الخليفي بتنحي النيابة عن القضية.ويحاكم الخليفي البالغ 46 عاما في قضية فساد تتعلق بمنح حقوق البث التلفزيوني لنهائيات كأس العالم 2026 و2030، بتهمة التحريض على سوء الإدارة غير النزيهة.وتتهم النيابة العامة السويسرية الخليفي بمنح الأمين العام السابق للفيفا الفرنسي جيروم فالك حق استخدام فيلا فاخرة في سردينيا الإيطالية مقابل دعمه في الحصول على حقوق البث التلفزيوني لنهائيات كأس العالم (2026 و2030) في منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.ولكن هذه التهمة أسقطت من الدعوى بعد اتفاق ودي في نهاية يناير بين الفيفا والمسؤول القطري، لم يتم الكشف عن بنوده.ولذلك فقد وجهت إليهما تهمة أخرى، وهي "الإدارة غير النزيهة" حيث يتهم القضاء السويسري فالك بأنه "احتفظ لنفسه" بمزايا كان ينبغي أن تذهب إلى الفيفا، والخليفي بأنه حرضه على القيام بذلك.وتجري المحاكمة حاليا في سويسرا، ومن المتوقع أن تستمر حتى 25 سبتمبر، قبل أن يصدر ثلاثة قضاة اتحاديين حكمهم بحلول نهاية أكتوبر.في هذا الصدد اوضحت تصريحات النائب العام الفيدرالي، اليوم، انه لن ينتصر إلا لصوت المستندات والادلة التي تقدم إليه، وربما كان هذا السبب وراء خوف القطري صاحب قضايا الرشوى المختلفة من استمرار النائب العام السويسري في متابعة القضية، ونرصد أبرز تصريحات النيابة السويسرية ضد "الخليفي":وكشف النائب العام عن أن رجل الأعمال القطري سعى إلى تحريض الاتحاد الدولي لكور القدم ضد مصر في قضية البث دون ترخيص، واصفا رواية الخليفي، حول الفيلا التي اعتبرت بأنها قدمت رشوة لمسؤول الاتحاد الدولى لكرة القدم السابق، شبيهة بالأسطورة.وجه الاتهامات لفالكة والخليفي، قائلا: "المسؤول الفرنسي لم يحترم تعهداته حيث انتهك هذه القواعد من خلال حصوله على مبلغ نصف مليون يورو من المتهم الثالث (ناصر الخليفي) فضلا عن "مفاتيح فيلا بيانكا" في صفقة حصول شبكة بي إن سبورت القطرية على الحقوق التلفزيونية لمونديالي 2026 و2030".واتهم ناصر الخليفي بالتحريض على ارتكاب سوء إدارة إجرامي مشدد وخيانة الأمانة.اعتبر باهي، أن سلوك الخليفي يعكس احتقاره لقيم الرياضة، متهما اياه ايضا بتشجيع فالك على خيانة الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، مشيرا إلى أن الخليفي استغل الأزمة المالية لفالك وقام برشوته.وطالبت النيابة العامة السويسرية بسجن رئيس نادي باريس سان جيرمان لمدة 28 شهرا.كما طالبت النيابة السويسرية بسجن فالك، الأمين العام السابق لـ"فيفا" بالسجن لمدة 3 سنوات.