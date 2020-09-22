عالم أزهري: استقاء الأحكام من الكتاب والسنة يمنع ظهور الأفكار المضللة

قال الدكتور عمر عبد الفتاح أستاذ الفقه وأصوله بكلية الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، "إن المذهبية تعني الالتزام بمنهج واضح في استقاء الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة".جاء ذلك خلال محاضرة (المذهبية الفقهية وأثرها في استقرار المجتمعات)، ضمن فعاليات الدورة التدريبية التي تعقدها المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، لعدد من أئمة البلقان عبر تقنية الفيديو كونفرانس، تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).وأضاف الدكتور عبدالفتاح أن هذه المذهبية (المنهج) عرف قديما باسم المذاهب الفقهية، والمشهور منها أربعة هي: مذهب الإمام أبي حنيفة، ومذهب الإمام مالك، والإمام الشافعي، وابن حنبل.. مشيرا إلى أن المذهبية عصمة من الوقوع في الخطأ عند استخراج الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة، وأهميتها تكمن في ضرورة وجود منهج يحتكم إليه من يريد المجادلة والمناظرة وقياس المذهب خطأه وصوابه.وأكد أنه نتيجة غياب المذهبية ظهور الأفكار المنحرفة، وذلك بسبب أن كل فرد يستخرج الأحكام الشرعية على هواه دون الرجوع لمذهب ضابط أو منهج حاكم.