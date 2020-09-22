انفجار داخل مستودع أسلحة لحزب الله في لبنان

قال مصدر أمني لبناني، مساء اليوم، الثلاثاء، إن هناك انفجارا وقع في جنوب البلاد، وتحديدا ببلدة عين قانا، داخل مستودع أسلحة تابعة لحزب الله.وأضاف المصدر اللبناني، أن الانفجار الذي وقع داخل مستودع أسلحة حزب الله كان بسبب خطأ فني، حسبما أذاعت شبكة "سكاي نيوز"، موضحة أن الانفجار وقع داخل إحدى المنازل التي يستخدمها حزب الله في بتجميع مخلفات قذائف الحرب وغيرها.وطوقت عناصر حزب الله اللبناني مكان الحادث، وسط حديث عن وجود إصابات، بينما لم يتم الحصر حتى الآن وتم التأكيد على أن الأضرار مادية فقط.وأكد شهود عيان من ساكني المناطق المجهورة أنهم سمعوا دوي انفجار ضخم، ومن ثم شاهدوا تصاعد سحب سوداء كثيفة جراء ذلك الانفجار.