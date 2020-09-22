صحيفة تكشف كواليس تحضير العقوبات ضد تركيا وضغوط قبرص على الاتحاد

أكدت صحيفة "قبرص ميل" أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي فشلوا في الاتفاق على عقوبات ضد تركيا.وتابعت أن قبرص رهنت موافقتها على أي عقوبات تطبق على بيلاروسيا بالاتفاق على لائحة عقوبات ضد تركيا أولا.وأضافت أنه على الرغم من أن الاتحاد الأوروبي أعلن عن خطط للعقوبات الشهر الماضي، فإن سنها يتطلب دعمًا من جميع الدول الأعضاء البالغ عددها 27 دولة ولكن قبرص رهنت موافقتها بالاتفاق أولًا بشأن الإجراءات في نزاعها مع تركيا بشأن التنقيب عن الغاز.وقال كبير الدبلوماسيين بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الذي رأس اجتماع وزراء الخارجية، للصحفيين، في إشارة إلى قواعد الاتحاد الأوروبي التي يجب أن توافق عليها جميع الدول الـ27، على الرغم من وجود إرادة واضحة لتبني العقوبات، إلا أنه لم يتم التوصل إلى الإجماع المطلوب.وقال بوريل: "ليس سرا أننا ليس لدينا إجماع لأن دولة واحدة ترفض الإجراءات".وقال بوريل في مؤتمر صحفي "إذا لم نتمكن من الموافقة على عقوبات بيلاروسيا فإن مصداقيتنا ستكون على المحك."وتابع بوريل "إنني أتفهم موقف قبرص، فإن لم تغير تركيا موقفها وتلتزم بتعهدات محادثات برلين، سيتم اتخاذ كافة الإجراءات ضدها".وأضاف: "الأمر متروك للمجلس الأوروبي للنظر في العلاقة مع تركيا"، مضيفًا أن وزراء الخارجية سيصدرون تعليمات بناء على تفاهمات رؤساء الدول والحكومات.