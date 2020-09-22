دنيا سمير غانم تنتهي من «تسليم أهالي» مطلع الأسبوع المقبل

أوشكت الفنانة دنيا سمير غانم على الانتهاء من تصوير فيلمها السينمائي الجديد "تسليم أهالي"، حيث يتبقى لفريق عمل الفيلم يوم واحد فقط في التصوير ليرفع بعدها المخرج أحمد الجندي شعار فركش.وقال مصدر من داخل العمل، لـ"الدستور"، إن فريق عمل الفيلم من المقرر أن ينتهي من تصوير اليوم المتبقي مطلع الأسبوع المقبل، ليدخل بعدها الفيلم مرحلة المونتاج والمكساج استعدادا لعرضه، حيث من المتوقع طرحه في موسم رأس السنة المقبل.والفيلم هو البطولة المطلقة الأولى لدنيا سمير غانم في السينما، ويشاركها فيه عدد من النجوم، أبرزهم هشام ماجد الذي ينفصل عن شيكو لأول مرة في هذا العمل، والذي تدور أحداثه في إطار من الكوميديا، ويعد هذا التعاون الثاني بين هشام ودنيا، بعد النجاح الكبير الذي حققاه معا في مسلسل "بدل الحدوتة تلاتة".وفيلم "تسليم أهالي" يشارك في بطولته بيومي فؤاد، دلال عبدالعزيز، محمد أوتاكا، ويظهر خلال الفيلم مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف.