سولاف فواخرجي تسترجع ذكريات دراستها بصورة قديمة
الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 07:34 م
منار إبراهيمطباعة
تحرص الفنانة سُولاف فواخرجي على التواصل مع جمهورها بصفة مستمرة، فشاركت صورة قديمة لها برفقة أصدقائها عبر حسابها الرسمي على موقع "انستجرام".
واسترجعت سولاف ذكرياتها مع الدراسة بصورة علّقت عليها قائلة:"صورة أول مرة بشوفها من أيام البكالوريا أحلى رفقات، فرقتنا الأيام بس الذكريات الحلوة حاضرة بالقلب ورفقة المدرسة ما بتنسى من اليمين، ميريانا ميليكيان ولينا شعبان وأنا، وميرڤت حرب وهلا شيخ موس وربا عاليسار، شكرًا ميرڤت على المفاجأة الحلوة.. أحلى ميرو بالعالم اشتقتلك".
وتنتظر الفنانة السورية سُولاف فواخرجي عرض مسلسل خط ساخن بطولة حسين فهمي، صلاح عبدالله، نضال الشافعي، هيثم نجم، وسهر الصائغ، ومن تأليف فوزية حسين، وإخراج حسني صالح.
واسترجعت سولاف ذكرياتها مع الدراسة بصورة علّقت عليها قائلة:"صورة أول مرة بشوفها من أيام البكالوريا أحلى رفقات، فرقتنا الأيام بس الذكريات الحلوة حاضرة بالقلب ورفقة المدرسة ما بتنسى من اليمين، ميريانا ميليكيان ولينا شعبان وأنا، وميرڤت حرب وهلا شيخ موس وربا عاليسار، شكرًا ميرڤت على المفاجأة الحلوة.. أحلى ميرو بالعالم اشتقتلك".
وتنتظر الفنانة السورية سُولاف فواخرجي عرض مسلسل خط ساخن بطولة حسين فهمي، صلاح عبدالله، نضال الشافعي، هيثم نجم، وسهر الصائغ، ومن تأليف فوزية حسين، وإخراج حسني صالح.