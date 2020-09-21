سولاف فواخرجي تسترجع ذكريات دراستها بصورة قديمة

تحرص الفنانة سُولاف فواخرجي على التواصل مع جمهورها بصفة مستمرة، فشاركت صورة قديمة لها برفقة أصدقائها عبر حسابها الرسمي على موقع "انستجرام".واسترجعت سولاف ذكرياتها مع الدراسة بصورة علّقت عليها قائلة:"صورة أول مرة بشوفها من أيام البكالوريا أحلى رفقات، فرقتنا الأيام بس الذكريات الحلوة حاضرة بالقلب ورفقة المدرسة ما بتنسى من اليمين، ميريانا ميليكيان ولينا شعبان وأنا، وميرڤت حرب وهلا شيخ موس وربا عاليسار، شكرًا ميرڤت على المفاجأة الحلوة.. أحلى ميرو بالعالم اشتقتلك".وتنتظر الفنانة السورية سُولاف فواخرجي عرض مسلسل خط ساخن بطولة حسين فهمي، صلاح عبدالله، نضال الشافعي، هيثم نجم، وسهر الصائغ، ومن تأليف فوزية حسين، وإخراج حسني صالح.