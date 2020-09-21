محمد جمعة يزور مركز أورام الفيوم ويتعهد بدعمه

تعهد الفنان محمد جمعة، أثناء زيارته لمركز أورام الفيوم، بدعم هذا الصرح الطبي الكبير من خلال جميع لقاءاته التلفزيونية وعلاقاته في الوسط الفني.وكان الفنان قد وصل منذ قليل إلى مركز الأورام بالفيوم وذلك لدعم مرضى السرطان، واستقبله الدكتور صلاح أبو طالب، رئيس مجلس الإدارة، والدكتورة دينا الحادقة، المدير التنفيذي للمركز والدكتور مصطفى ثابت، نائب رئيس مركز الأورام.يذكر أن أخر أعمال محمد جمعة كانت في شهر رمضان السابق 2020 بمشاركته في مسلسل " البرنس" بطولة محمد رمضان، نور، أحمد زاهر، روجينا، من تأليف وإخراج محمد سامي.كما يعرض له مسرحية "علاء الدين"، وهى من بطولة أحمد عز "علاء الدين"، تارا عماد "ياسمين"، محمد ثروت "الجنى"، هشام إسماعيل "الوزير جعفر"، سامي مغاورى "السلطان"، إسلام إبراهيم "قفة"، محمد جمعة "فرعون".