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الإثنين 21 سبتمبر 2020 الموافق 04 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«الشرقية» تستقبل 77 ألف طلب تصالح فى مخالفات البناء

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 07:40 م
التقدم بملف التصالح
التقدم بملف التصالح
سارة الوردانى
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أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية أن قرارات الحكومة الأخيرة، بتخفيض مقابل التصالح إلى 50 جنيها للمتر بالقرى وخصم 25% من قيمة التصالح عند السداد الفوري، وكذلك تخفيض نسبة 35% داخل المراكز والمدن جاءت لتشجيع المواطنين للتقدم بملف التصالح وللتيسير على المواطنين مراعاة لظروفهم الاقتصادية والاجتماعية.

ثمن المحافظ الجهود التي يبذلها رؤساء المراكز والمدن والأحياء والعاملين بالمراكز التكنولوجية والوحدات المحلية القروية في التيسير على المواطنين وتشجيعهم على الاستمرار والتقدم بملفات التصالح في مخالفات البناء العشوائي.

وجدير بالذكر أن المراكز التكنولوجية المتواجدة بنطاق المحافظة، استقبلت 77 ألفا و866 طلب تصالح من المواطنين على مخالفات البناء العشوائي حتى 20 سبتمبر الجاري ومازال الآلاف من المواطنين يتوافدون يوميًا على المراكز التكنولوجية لسرعة تقديم طلبات التصالح وتقنين أوضاعهم القانونية.

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