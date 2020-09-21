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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ المنوفية يلتقي وفد شركة لإدارة المخلفات الصلبة

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 11:55 ص
إبراهيم أحمد أبو
إبراهيم أحمد أبو ليمون
ولاء القاضى
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التقى صباح اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، بمكتبه بديوان عام المحافظة وفد شركة لإدارة المخلفات الصلبة، وذلك فى إطار جهود تحسين البيئة وإدارة المخلفات الصلبة والارتقاء بقطاع البيئة ومنظومة النظافة بالمحافظة، بحضور اللواء علاء رشاد سكرتير عام المحافظة.

ودارت المناقشات حول منظومة النظافة بالمحافظة وكيفية إدارتها وحجم القمامة الموجودة بها وحجم المعدات والعمالة، واستعرض المحافظ للوفد كافة البيانات المتعلقة بمنظومة النظافة وإدارة المخلفات الصلبة، فضلًا عن وجود مصنع لتدوير المخلفات الصلبة بمدينة شبين الكوم مقام على مساحة 5 أفدنة يستقبل القمامة من 36 قرية بسعة إنتاجية 500 طن يوميا من القمامة ويضم المصنع خط إنتاج متكامل لإجراء عملية الفرز وفق الاشتراطات البيئية والصحية والعلمية.

كما أشار محافظ المنوفية إلى أن جملة استثمارات المحافظة في قطاع تحسين البيئة والمخلفات الصلبة بلغت 355 مليون جنيه، خلال العام المالي 20202021.

وتناول اللقاء دراسة تطبيق منظومة جمع القمامة من المنبع بمركز ومدينة شبين الكوم كمرحلة أولى وسيتم تقديم تصور من الشركة نهاية الأسبوع لدراسته وإمكانية التعاقد مع المحافظة.

وأكد محافظ المنوفية ضرورة التخلص الآمن من القمامة وجمعها وعدم تراكمها بالشوارع، لافتا إلى ضرورة إدخال «فريزة ونباشين القمامة» ضمن منظومة إدارة المخلفات لضمان إنجاح المنظومة.

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