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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«الثقافة» تحيى ليلة فى حب محمود رضا بمسرح البالون

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 03:50 ص
ليلة فى حب محمود
ليلة فى حب محمود رضا
ايهاب مصطفى- نعمات مدحت
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شهدت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، الاحتفالية الفنية الكبرى، احتفاءً باسم أسطورة الفن الشعبي محمود رضا، والتى نظمها قطاع الإنتاج الثقافي برئاسة الفنان خالد جلال، وذلك بمسرح البالون وبحضور كوكبة من الفنانين والإعلاميين.

وحضر الاحتفالية سيدة المسرح العربى سميحة أيوب، والفنانة القديرة سميرة عبد العزيز، والقديرة لبلبة، والفنان مجدى صبحى، والكاتب الصحفى محمود معروف، والموسيقار صلاح الشرنوبى، والكاتب مدحت العدل وعدد من قيادات وزارة الثقافة.

وقالت "عبد الدايم" إن تكريم الوطن لمبدعيه يبقى شكلا للعرفان بالجميل، ودليلًا على الإيمان بدورهم فى تطوير وتنمية الوجدان الجمعى، وتابعت: "اليوم نحتفى باسم الفنان الراحل محمود رضا أحد مؤسسى فرقة رضا للفنون الشعبية، التى أمست منذ لحظة ميلادها حارسًا للتراث، وسفيرًا للفن المصرى فى العالم".

وأضافت أن محمود رضا كتب اسمه بحروف من نور فى سجلات تاريخ الفنون، وبات أسطورة خالدة تتناقل الأجيال تفاصيل نجاحها.

وأشارت إلى تصميماته العبقرية وأدائه الحركى المميز، حيث نجح فى التعبير بصدق عن الروح والهوية المصرية التى يفخر بها الجميع، مستلهما ابداعاته من العادات والتقاليد الأصيلة لشعب مصر فى جميع أنحاء وربوع الوطن.

وأوضحت أن مواهب محمود رضا تعددت فتجاوزت التفرد فى التصميم والأداء الحركى إلى البراعة فى فن التمثيل، حيث لفت الأنظار بحضوره المبهج، وأثبت جدارته كمدير ناجح وقدير، كما كان نموذجًا للإنسان عاشق الحياة، وبرزت قدرته على صنع الحلم وتحقيقه، والذى تجسد فى ميلاد فرقة رضا التى ستظل أحد علامات القوى الناعمة المصرية الخالصة.

وأوضحت أن فى هذه الليلة يجب أن نذكر الفنان والمصمم علي رضا، وبطلة الفرقة القديرة فريدة فهمي على دورهما الرئيسي في تأسيس الفرقة ونجاحها، ولا ننسى أيضا الموسيقار علی إسماعيل الذي أسس أول أوركسترا خاص بالفنون الشعبية بقيادته، وأعاد توزيع موسيقى استعراضات الفرقة، ووضع ألحانها.

كما تقدمت بالتحية لكل مؤسسي الفرقة وكل من ساهم في الحفاظ على كيانها واستمرارها حتى اللحظة الحالية، وقدمت التحية إلى كل من شارك فى صناعة هذه الاحتفالية التي تليق بتاريخ وقيمة الأسطورة محمود رضا.

فيما أكدا رئيسا قطاع شئون الإنتاج الثقافي، والبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، في كلمتيهما على دور محمود رضا فى تأريخ العادات والتقاليد المصرية بالفن الشعبي، وجهوده فى انطلاق فرقة رضا إلى العالمية، كما لفتا إلى تأثيره الإبداعى على أجيال من الفنانين، باعتباره أحد أيقونات الاستعراضات الشعبية، ووجها التحية لوزيرة الثقافة لدعمها الكبير للفرقة وإصرارها على إقامة احتفالية تليق بقيمة ومكانة الفنان الراحل.

وضمت الاحتفالية، التى أخرجها الفنان عادل عبده، العديد من الفقرات الفنية المتنوعة لأهم اللوحات الاستعراضية التى صممها محمود رضا منها: رحلة - حلاوة شمسنا - العرقسوس - الحجالة - رنة الخلخال - الفلاحين - الإسكندراني - سماح النوبة - العصايا - الكرنبة - الأقصر - النوبة"، وصاحب بعضها بالغناء المطرب الكبير محمد رؤوف، أعقبها عرض لكلمة مصورة للفنان الراحل على شاشة المسرح، وتلاها مشهد درامي من أداء وتمثيل الفنان ميدو عادل، إلى جانب أغنية "واحد مننا" التى تم إهداءها لروح الفنان الراحل غناء النجم محمد الحلو والمطربة مي فاروق ومن تأليف مدحت العدل، ألحان صلاح الشرنوبي وصاحبها أداءً استعراضيًا لفرقة رضا، تبعها عرض لفيلم وثائقي بعنوان "محمود رضا تاريخ في حب مصر" واستعرض المشوار الفنى للمبدع الراحل.

يُذكر أن محمود رضا ولد عام 1930 بالقاهرة، تخرج في كلية التجارة جامعة القاهرة عام 1954، وأسس فرقة رضا للفنون الشعبية مع شقيقه الراحل على رضا، وضع الكثير من تصميمات الاستعراضات التي وصلت بالفرقة إلى العالمية، شارك في عدد من الأعمال السينمائية التي قدمتها فرقة رضا وغيرها، كما طاف قرى مصر ليتمكن من نقل صورة واضحة عن العادات والتقاليد في مختلف المحافظات والتى برزت مصداقيتها في تصميماته الناجحة.
ليلة فى حب محمود رضا
ليلة فى حب محمود رضا

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