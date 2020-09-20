أنغام تروج لحفلها فى المنارة بالتجمع الخامس

روّجت الفنانة أنغام عن حفلها القادم الذي تعود من خلاله لعالم الحفلات مرة أخرى بعد غياب دام لشهور عديدة بسبب انتشار فيروس كورونا.نشرت أنغام صورة لبوستر الحفل وعلقت عبر حسابها بموقع تويتر:"وحشتوني.. مبسوطة إننا راجعين نتقابل من تاني في حفلة جديدة يوم الجمعة 9 أكتوبر على مسرح المنارة بالتجمع الخامس في انتظاركم."وكشفت الهيئة العامة للترفيه في السعودية أن 4 فنانين مصريين سيُشاركون في حفلات اليوم الوطني السعودي الـ90، حيث نشرت بوسترات لمُواعيد حفلات النجوم عمرو دياب ومحمد حماقي وأنغام وتامر عاشور.