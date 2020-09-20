تجهيز 47 عمارة بالمرحلة الـ3 من «الإسكان الاجتماعى» ببورفؤاد

قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، إن هناك 47 عمارة بالمرحلة الثالثة من مشروع الإسكان الاجتماعي بشرق مدينة بورفؤاد جاهزة للتسليم فورًا.وأشار المحافظ، خلال تفقده المشروع، إلى أن المشروع يقام في واحدة من أجمل مناطق العالم، وأن الدولة المصرية حققت مشروع عملاق في أقل من سنتين من العمل الفعلي، وأنه جرى الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية وتسليمهما، لافتا إلى أنه بنهاية العام الحالي سيتم تسليم المرحلة الثالثة.ووجه محافظ بورسعيد التحية لرئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، لتحقيقه أحلام شباب مصر على أرض الواقع ومن ضمنهم شباب بورسعيد، مضيفا: "الحلم أصبح حقيقة، ودائما مع الرئيس نبني ونعمر، ويكون هناك أمل لمصر"، وزوجها الدعوة لأبناء بورسعيد بزيارة مشروعات الإسكان على أرض الواقع وعدم الاستماع الشائعات.