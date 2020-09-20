مصادر كنسية: عودة الأنشطة أعادت إحياء جلسات الأحوال الشخصية

قالت مصادر كنسية مطلعة في تصريحات لـ " الدستور"، إن عودة الأنشطة الكنسية أحيت مسألة إعادة البت والنظر في قانون الأحوال الشخصية والجلسات بين الكنائس الثلاث، والتي كانت قد توقفت خلال الفترة السابقة بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.وأضافت المصادر أنه وعلى الرغم من عدم تحديد موعد للقاء بين ممثلي الكنائس القانونيين الثلاث حتى الآن، لفتح الملف مجددا، إلا أن هناك ترجيحات لعقد لقاء أو أكثر قبيل انتهاء العام، في إشارة إلى أن هناك تأكيدات على أن مشروع القانون سيرسل إلى البرلمان في دور الانعقاد الأول للبرلمان المقبل.