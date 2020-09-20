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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ارتفاع نسبة شفاء كورونا في الكويت لـ90 ألف حالة

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 10:07 ص
كورونا في الكويت
كورونا في الكويت
أ.ش.أ
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أعلن وزير الصحة الكويتي، الشيخ الدكتور باسل الصباح، اليوم الأحد، عن شفاء 670 حالة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 90 ألفا و168 حالة.

وقال وزير الصحة الكويتي- في بيان صحفي- إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء الـ670 حالة من (كورونا)، مشيرا إلى أنه سيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجهم من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

كان الشيخ الدكتور باسل الصباح، قد أعلن، أمس السبت، عن شفاء 722 حالة من كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 89 ألفا و498 حالة.

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