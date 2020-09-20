ما الذى قاله المفكرون من أفلاطون حتى دوكينز عن الإله؟.. هذا الكتاب يجب

ما قاله المفكرون المشهورون من أفلاطون وحتى داوكينز عن الإله، هو محور الكتاب الصادر مؤخرًا عن دار الرافدين للنشر تحت عنوان «مسألة الإله»، من تأليف آندرو بيسن٬ وترجمة محمد الفشتكي، وجاء الكتاب في 302 صفحة من القطع الكبير.ومما جاء في مقدمة الكتاب: «إذا لم تضع كلّ فكرة مسبقة تؤمن بها عن الإله جانبًا فلا أنصحك بقراءة هذا الكتاب، ذلك لأن مهمته استعراض الأفكار التي دارت منذ فجر الفكر الإنساني عن الرب بشكل بعيد عن الانحياز، إنه السؤال الذي شغل مليارات البشر، لقد سيّر الإيمان بالإله حياة كثيرين ومات العديد لأجل ذلك عبر التاريخ، وفي الوقت نفسه، رفض عدد كبير هذه الفكرة وعبروا عن ذلك بزخم متزايد وبشكل مأساوي أحيانًا، معظم الناس لم تكن لديهم فكرة عما يعيشون أو يموتون من أجله أو يرفضونه لأن امتلاك فكرة عن ماهية الإيمان يحتاج فضاء من التفكير الفلسفي».