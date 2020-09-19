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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وزير النقل يتفقد محور الشهيد باسم فكري بقنا (صور)

السبت 19/سبتمبر/2020 - 09:54 م
محور الشهيد باسم
محور الشهيد باسم فكري
قنا: إسلام البكري
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تفقد الفريق كامل الوزير وزير النقل، واللواء أشرف الداودي محافظ قنا، محور الشهيد الرائد باسم فكري على النيل، لمتابعة معدلات التنفيذ النهائية للمشروع البالغ تكلفته حوالي 1.5 مليار جنيه، ويبلغ طوله 19 كم، وعرضه 21 مترًا بواقع 2 حارة مرورية، ويضم المحور 15 كوبرى بطول 2270 مترًا، و15 نفق بطول 460 مترًا، منها عدد 6 كبارى رئيسية بتقاطع المحور مع كل من (الطريق الصحراوى الشرقى- نهر النيل- ترعة الكلابية بالطريق الزراعى الشرقى- الطريق الزراعى الغربى- السكة الحديد- الطريق الصحراوى الغربى).

وتفقد وزير النقل ومحافظ قنا مختلف قطاعات المشروع، وتابعا الانتهاء من تنفيذ كل الأعمال الصناعية بالمحور من الكباري والأنفاق، حيث بلغت نسبة التنفيذ الإجمالية بكل قطاعات المحور 98.5%، وأكد الوزير أنه من المخطط افتتاح المحور خلال الفترة القادمة، لافتًا إلى أن إنشاء محور الشهيد الرائد باسم فكري على النيل بمحافظة قنا يأتي في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتقليل المسافات البينية بين محاور النيل إلى 25 كيلومترًا لتسهيل الحركة وخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة، وبحيث يكون المحور عرضي متكامل يربط بين شبكة الطرق شرق وغرب النيل وليس مجرد كوبري على النيل.

ومن جانبه، أكد محافظ قنا أن محور الشهيد الرائد باسم فكرى يمثل طفرة تنموية حقيقية على أرض المحافظة، حيث سيسهم فى ربط مدن المحافظة ببعضها البعض وزيادة معدلات الأمان من خلال تقليل خطورة المعديات النيلية، كما سيخدم المشروعات الاستثمارية والحركة السياحية، والتى توفر بدورها فرص عمل للشباب وتدفع عجلة التنمية بالمحافظة.

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