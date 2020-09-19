«الإفتاء» تكشف عن حقيقة فتوى تحريم «التحفيل» على الزمالكاوية

نفت دار الإفتاء الفتوى المتداولة عن أحد المواقع الإخبارية التى تفيد بتحريم التحفيل على جمهور الزمالك بعد تتويج الأهلي رسميًا، أمس الجمعة، ببطولة الدوري الممتاز رقم 42.ونشرت الدار عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورة للفتوى التي نشرها أحد المواقع وعلقت عليها قائلة: "خبر كاذب" قبل أن تحذفها من على صفحتها الرسمية.وتوّج الأهلي أمس الجمعة بلقب الدوري 42 بعد فوز أسوان على منافسه التقليدي الزمالك في المباراة التي جمعت بين الفريقين على أرضية استاد القاهرة الدولي وانتهت بفوز أسوان بهدف للاشيء.