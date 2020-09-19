وزيرة الصناعة تنعى محمد فريد خميس 

نعت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، محمد فريد خميس، رئيس الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين ورئيس مجلس إدارة مجموعة "النساجون الشرقيون" الذي وافته المنية اليوم بأمريكا بعد صراع مع المرض.وقالت الوزيرة إن الفقيد يعد أحد رموز قطاع الصناعة، حيث ساهم على مدى سنوات طويلة في دعم وتطوير الصناعة المصرية من خلال إقامة مشروعات صناعية متميزة وإنتاج منتجات على درجة عالية من الجودة، ساهمت في رفع اسم مصر عاليًا بكل الأسواق العالمية، كما تولى العديد من المناصب المرموقة ومنها رئاسته لاتحاد الصناعات المصرية ورئاسة لجنة الصناعة بمجلس الشورى، وأخيرًا رئاسته للاتحاد العام لجمعيات المستثمرين.وتقدمت الوزيرة بخالص العزاء لأسرة الفقيد وجميع رجال الصناعة، داعيةً المولى- عز وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.