وصول جثمان محمد فريد خميس خلال 48 ساعة.. والعزاء بالقاهرة

خيّمت حالة من الحزن والأسى على أسرة رجل الأعمال محمد فريد خميس بعد سماع خبر وفاته، السبت، بأحد مستشفيات الولايات المتحدة الأمريكية بعد صراع طويل مع المرض.وكشف مصدر مقرب من المتوفي، لـ"الدستور"، أن جثمان الراحل سيصل من الولايات المتحدة الأمريكية إلى مصر خلال الـ48 ساعة المقبلة بعد اتخاذ إجراءات للدفن، مؤكدًا أن العزاء سيكون في القاهرة.ويعد محمد فريد خميس أحد أبرز رجال الصناعة المتخصصين في صناعة المنسوجات، وحصل على بكالوريوس التجارة والدراسات العليا في صناعة المنسوجات من الولايات المتحدة، وأسّس مجموعة النساجون الشرقيون.