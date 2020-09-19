كيف تُفكر «الإرهابية» لإثارة البلبلة في الشارع المصري؟

دشنت جماعة الإخوان الإرهابية مجموعة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" باسم "نازلين ٢٠ سبتمبر"، يقوم من خلالها أفراد الجماعة بوضع خطط لإثارة البلبلة والفوضى في البلاد.هدف المجموعة الإرهابية هي إثارة الفوضى في الشارع، عن طريق شل أفراد الأمن بطرق معينة كان أبرزها قول أحدهم: "اجمعوا تحت سلالم محطات المترو هتشلوا حركتهم وهيتفاجئوا".كما حرضت المجموعة الإرهابية على التجمع أمام أقسام الشرطة بالمناطق الشعبية والهتاف بشدة، وقال أحدهم: "كن أنت القائد لا تنتظر قائدًا، كن أنت الأول لا تنتظر أحدًا ينزل الأول"، في إشارة إلى إثارة البلبلة في الشارع المصري.