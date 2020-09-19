رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 19 سبتمبر 2020 الموافق 02 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مصر مستنكرة حديث وزير خارجية تركيا: تناقض يكرس افتقار المصداقية

السبت 19/سبتمبر/2020 - 03:45 م
سامح شكري
سامح شكري
ألفت الكحلي
طباعة
استنكر المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، حديث وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو مع قناة "CNN TURK"، وتضمن - من بين إشارات مختلفة - تناولا سلبيا حول ما شهدته مصر من تطورات سياسية اتصالا بثورة 30 يونيو، بما يؤكد استمرار التشبث بادعاءات منافية تماما للواقع، بهدف خدمة توجهات أيديولوجية.

وأكد حافظ، في بيان، الرفض الكامل لهذا النهج، منوها بأن الاستمرار في الحديث عن مصر بهذه النبرة السلبية، وفي نفس الوقت بهذا القدر من التناقض، إنما يكرس افتقار المصداقية إزاء أي ادعاء بالسعي لتهيئة المناخ المناسب لعلاقات قائمة على الاحترام والالتزام بقواعد الشرعية الدولية.

موضوعات متعلقة

أغلبية «عليا الوفد» توافق على المشاركة بـ«النواب» ضمن القائمة الوطنية

نص «إيميل» كارتيرون لنادي الزمالك لدفع الشرط الجزائي

محمد الباز يكتب: «الجوجولو التركى».. كيف يعيش محمد ناصر بأموال النساء؟ (تسجيلات خاصة)

أبديا الندم.. النائب العام يأمر بإخلاء سبيل «أحمد وزينب»

الصور

image description

«أسيوط» تقيم تأثيرات إنشاء محطات وسيطة للمخلفات الصلبة

image description

محافظ أسيوط يتابع موقف المستشفيات الجاري إنشاؤها

image description

صور حفل نوران أبو طالب بمسرح النافورة

image description

وفد «البيئة» يعاين محطة وسيطة بمنظومة المخلفات الصلبة فى أسيوط

image description

محافظة أسيوط تعلن عن دورات تدريبية مهنية لتأهيل الشباب لسوق العمل

الأكثر قراءة

مصر مستنكرة حديث وزير خارجية تركيا: تناقض يكرس افتقار المصداقية

ضبط متلبسًا.. منع حسن شاكوش من الغناء بالساحل الشمالي

المشدد 15 سنة لنجلى أحمد السبكى

وفاة رجل الأعمال محمد فريد خميس بعد صراع مع المرض

إنفوجراف

image description

دول حظرت جماعة الإخوان ومنعت أنشطتها (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مقاعد الأحزاب والمستقلين داخل مجلس الشيوخ.. «إنفوجراف»

image description

أحمد حسن وزينب فى مصيدة النيابة (إنفوجراف)

image description

السجل الجنائي لـ «صالح جمعة»

أيام زمان

كيف كذب يوسف شاهين في لقاءاته عن اختياره لفيلم «جميلة»؟

«طبعت أول رواية على دفتر إيصالات وفشلت في التمثيل».. اعترافات يوسف إدريس

«أحيانا أضطر للخروج عن حدود الأدب».. كواليس من حياة عبلة كامل

مقال عمره 33 عامًا يكشف ادعاءات أنيس منصور بخصوص «العقاد»

نجم الساعة

حميد الشاعرى: «أنا بابا» يرضى «جمهور الثمانينيات» والأجيال الجديدة

منوعات

تابع جميع المسلسلات.. تردد قناة اون دراما عبر نايل سات 2020

دراسة جديدة تؤكد دور النوم فى بناء المخ

العلماء يكتشفون سر النوم العميق

أطعمة تحسن النوم

مقالات الرأي
ماجد حبته
حليف رئيسى خارج الناتو!
د.كريمة الحفناوى
أثر وباء «كورونا» على العنف ضد المرأة
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد سيد طنطاوى.. عالِم دين معتدل
صفاء النجار
سيكولوجية الاستصعاب والاستسهال «4»
المزيد

الثقافة

«ملاك» رواية بوليسية جديدة للمغربي طه الحيرش

مهرجان الشباب العربى للفن التشكيلى يكرم المتسابقين بمسابقة«ضى»

محمد سبروت: مكتبة القاهرة الكبرى صاحبة فضل على

كتاب جديد يرصد المؤامرة الكاملة ضد مشروع الرئيس السيسي