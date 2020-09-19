مصر مستنكرة حديث وزير خارجية تركيا: تناقض يكرس افتقار المصداقية

استنكر المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، حديث وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو مع قناة "CNN TURK"، وتضمن - من بين إشارات مختلفة - تناولا سلبيا حول ما شهدته مصر من تطورات سياسية اتصالا بثورة 30 يونيو، بما يؤكد استمرار التشبث بادعاءات منافية تماما للواقع، بهدف خدمة توجهات أيديولوجية.وأكد حافظ، في بيان، الرفض الكامل لهذا النهج، منوها بأن الاستمرار في الحديث عن مصر بهذه النبرة السلبية، وفي نفس الوقت بهذا القدر من التناقض، إنما يكرس افتقار المصداقية إزاء أي ادعاء بالسعي لتهيئة المناخ المناسب لعلاقات قائمة على الاحترام والالتزام بقواعد الشرعية الدولية.