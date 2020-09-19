وفاة رجل الأعمال محمد فريد خميس بعد صراع مع المرض

أعلن الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين وفاة رجل الصناعة المصري محمد فريد خميس، رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، اليوم، بعد صراع مع المرض، بعد أن قضى عمره في خدمة هذا الوطن، عاشقا لكل ذرةٍ من ترابه الطاهر.ولد محمد فريد خميس في مدينة بلبيس بمحافظة الشرقية، وحصل على بكالوريوس تجارة ودراسات عليا في صناعة المنسوجات من الولايات المتحدة الأمريكية.