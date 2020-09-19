رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 19 سبتمبر 2020 الموافق 02 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

دويتو غنائى يجمع سميرة سعيد برضوان الأسمر

السبت 19/سبتمبر/2020 - 02:35 م
سميرة سعيد
سميرة سعيد
دعاء عبد المقصود
طباعة
تستعد الديفا سميرة سعيد لتقديم أغنية سينجل جديدة مع المطرب الشاب رضوان الأسمر وهو أحد متسابقي ذا فويس في موسمه الأخير.

الأغنية ستكون باللهجة المغربية ومن كلمات وألحان رضوان الأسمر وتوزيع موسيقي النابلسي ومن المقرر طرحها مطلع العام الجديد.

الأغنية لم يتحدد اسم نهائي لها حتى الآن وستكون من إنتاج سميرة سعيد.

يذكر أن سميرة سعيد قد أحيت أولى حفلاتها الغنائية أونلاين قبل أيام عبر حسابها الرسمي على تطبيق التيك توك، كما طرحت أغنية "قط وفار" والتي ظهرت من خلالها بلوك شبابي.

"قط وفار" من كلمات عبدالحميد الحباك وألحان إيهاب عبدالواحد. والكليب من إخراج نضال هاني.

وحقق الكليب أكثر من 2 مليون مشاهدة منذ طرحه على موقع يوتيوب.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ضبط متلبسًا.. منع حسن شاكوش من الغناء بالساحل الشمالي

الأرصاد: طقس اليوم حار.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

لعنة كارتيرون.. أسوان يهزم الزمالك لأول مرة في تاريخه ويمنح الأهلي الدوري

نتيجة تقليل الاغتراب 2020 عبر رابط بوابة الحكومة المصرية

الصور

image description

«أسيوط» تقيم تأثيرات إنشاء محطات وسيطة للمخلفات الصلبة

image description

محافظ أسيوط يتابع موقف المستشفيات الجاري إنشاؤها

image description

صور حفل نوران أبو طالب بمسرح النافورة

image description

وفد «البيئة» يعاين محطة وسيطة بمنظومة المخلفات الصلبة فى أسيوط

image description

محافظة أسيوط تعلن عن دورات تدريبية مهنية لتأهيل الشباب لسوق العمل

الأكثر قراءة

ضبط متلبسًا.. منع حسن شاكوش من الغناء بالساحل الشمالي

المشدد 15 سنة لنجلى أحمد السبكى

بعد السخرية.. محافظ المنوفية يأمر بإزالة مجسم الأهرامات بمدخل شبين

لماذا يريد أردوغان السلام والحوار مع مصر الآن؟ (تحليل)

إنفوجراف

image description

تفاصيل مقاعد الأحزاب والمستقلين داخل مجلس الشيوخ.. «إنفوجراف»

image description

أحمد حسن وزينب فى مصيدة النيابة (إنفوجراف)

image description

السجل الجنائي لـ «صالح جمعة»

image description

شاهد مخطوطات نادرة لفنان الإسكندرية سيف وانلي (فيديو)

أيام زمان

«طبعت أول رواية على دفتر إيصالات وفشلت في التمثيل».. اعترافات يوسف إدريس

«أحيانا أضطر للخروج عن حدود الأدب».. كواليس من حياة عبلة كامل

مقال عمره 33 عامًا يكشف ادعاءات أنيس منصور بخصوص «العقاد»

«كيد النسا».. سر مقلب أسمهان وتحية كاريوكا فى أحمد سالم لطلب الطلاق

نجم الساعة

حميد الشاعرى: «أنا بابا» يرضى «جمهور الثمانينيات» والأجيال الجديدة

منوعات

تابع جميع المسلسلات.. تردد قناة اون دراما عبر نايل سات 2020

دراسة جديدة تؤكد دور النوم فى بناء المخ

العلماء يكتشفون سر النوم العميق

أطعمة تحسن النوم

مقالات الرأي
ماجد حبته
حليف رئيسى خارج الناتو!
د.كريمة الحفناوى
أثر وباء «كورونا» على العنف ضد المرأة
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد سيد طنطاوى.. عالِم دين معتدل
صفاء النجار
سيكولوجية الاستصعاب والاستسهال «4»
المزيد

الثقافة

مهرجان الشباب العربى للفن التشكيلى يكرم المتسابقين بمسابقة«ضى»

محمد سبروت: مكتبة القاهرة الكبري صاحبة فضل على

«الأعلى للثقافة» يمد موعد استقبال مشاركات «سهير القلماوى» للأطفال

اسماء الفائزين بجوائز مهرجان الشباب العربي الثالث للفن التشكيلى «ضي»