دويتو غنائى يجمع سميرة سعيد برضوان الأسمر

تستعد الديفا سميرة سعيد لتقديم أغنية سينجل جديدة مع المطرب الشاب رضوان الأسمر وهو أحد متسابقي ذا فويس في موسمه الأخير.الأغنية ستكون باللهجة المغربية ومن كلمات وألحان رضوان الأسمر وتوزيع موسيقي النابلسي ومن المقرر طرحها مطلع العام الجديد.الأغنية لم يتحدد اسم نهائي لها حتى الآن وستكون من إنتاج سميرة سعيد.يذكر أن سميرة سعيد قد أحيت أولى حفلاتها الغنائية أونلاين قبل أيام عبر حسابها الرسمي على تطبيق التيك توك، كما طرحت أغنية "قط وفار" والتي ظهرت من خلالها بلوك شبابي."قط وفار" من كلمات عبدالحميد الحباك وألحان إيهاب عبدالواحد. والكليب من إخراج نضال هاني.وحقق الكليب أكثر من 2 مليون مشاهدة منذ طرحه على موقع يوتيوب.