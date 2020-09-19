الخارجية اليونانية: الخيار يعود لتركيا إما حوار أو عقوبات

أكد وزير الخارجية اليوناني، نيكوس دندياس، اليوم السبت، أن الخيار يعود لتركيا إما حوار مع وقف تصعيد عملي وموضوعي، أو قائمة عقوبات أوروبية.وفى وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إن رسالة فرنسا واضحة لتركيا، وهي الدعوة إلى حوار مسئول بحسن نية، وفقا لفضائية «سكاى نيوز عربية».وكانت تركيا قد شنت هجوما جديدا على الرئيس ماكرون، بسبب دعمه حقوق اليونان وقبرص في منطقة شرق المتوسط.وتخوض تركيا واليونان نزاعا بشأن مطالب بالسيطرة على احتياطات غاز طبيعي محتملة في المنطقة، بناء على وجهات نظر كل بلد عن مدى جرفه القاري.وطالب الاتحاد الأوروبي، تركيا، مرارا بضرورة وقف أنشطة التنقيب، كما هدد بفرض عقوبات على أنقرة إذا رفضت حل النزاع من خلال الحوار.وتتهم اليونان، بدعم من الاتحاد الأوروبي، تركيا بالقيام بأعمال عدائية والتعدي على حدودها البحرية.