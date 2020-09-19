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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

انطلاق المبادرة الرئاسية للاكتشاف المبكر لـ«الاعتلال الكلوى» بأسوان

السبت 19/سبتمبر/2020 - 12:22 ص
مبادرة لاكتشاف المبكر
مبادرة لاكتشاف المبكر علي الاعتلال الكلوى
أسوان_إسراء توفيق
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انطلقت أعمال المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر لـ"الاعتلال الكلوي"، أمس الجمعة، وذلك تحت رعاية الدكتور إيهاب عماد حنفي، وكيل وزارة الصحة بأسوان، والدكتور محمود عبد العزيزمدير إدارة الرعاية الأساسية بالمديرية.

وتستمر المبادرة لمدة 3 شهور متواصلة، وذلك عن طريق 79 وحدة فحص ثابتة ومتحركة على مستوى مراكز محافظة أسوان المختلفة.

وتهدف المبادرة إلى الاكتشاف المبكر والمتابعة والفحص للحد من مضاعفات المرض والتقليل من وفيات الأمراض المزمنة، وتستهدف فحص جميع المواطنين فوق الـ40 عامًا.

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