رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 18 سبتمبر 2020 الموافق 01 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أمريكا تحظر تحميل تطبيقى «تيك توك» و«وى شات»

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 03:49 م
ويلبر روس
ويلبر روس
وكالات
طباعة
أعلنت وزارة التجارة الأمريكية، في بيان صحفي اليوم الجمعة، إنه من المقرر حظر الأشخاص من تحميل التطبيقين الصينيين "تيك توك" و"وي شات" بدءًا من 20 سبتمبر الجاري.

وجاء في بيان صدر عن الوزارة: "اعتبار من 20 سبتمبر الجاري تحظر الأنشطة التالية: تقديم أو توزيع أو تحديث لتطبيقي (تيك توك) و(وي شات) في الولايات المتحدة من خلال متجر التطبيقات".

وعلق وزير التجارة الأمريكي، ويلبر روس، قائلا إن "الحظر سيضمن أمننا القومي ويحمي الأمريكيين من تهديدات الحزب الشيوعي الصيني".

وادعى أن التطبيقات الصينية تجمع بيانات واسعة وتخضع لتعاون إلزامي مع أجهزة الاستخبارات الصينية.

ووفقا لوكالة "رويترز" فإن السلطات الأمريكية لن تجبر المستخدمين الأمريكيين الحاليين على التوقف عن استخدام هذين التطبيقين، لكنها ستمنعهم من تثبيت التحديثات عليهما.

وقبل ذلك تم الإعلان أنه سيتعين على "جوجل" و"أبل" حذف التطبيقين الصينيين من أنظمتهما الأساسية المتوفرة في الولايات المتحدة.

وأشارت إلى أن مستخدمي التطبيقين في الولايات المتحدة لن يستطيعوا تثبيت التحديثات التي ستجري عليهما، لافتة إلى أن الشركات الأمريكية ستتمكن من مواصلة العمل مع التطبيقين خارج الولايات المتحدة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

للشباب حتى 35 سنة.. فرص عمل جديدة بإحدى الصيدليات

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2020

«عالم عيال».. طفل «تزوّج وأنجب وانفصل» وإحباط زيجته الثانية فى سوهاج

من «الواحات» لتفجير معهد الأورام.. التاريخ الأسود لجرائم الإخوان

الصور

image description

وفد «البيئة» يعاين محطة وسيطة بمنظومة المخلفات الصلبة فى أسيوط

image description

محافظة أسيوط تعلن عن دورات تدريبية مهنية لتأهيل الشباب لسوق العمل

image description

العرض الختامي لمسرحية سيد درويش بحضور حلمي بكر

image description

مباراة الأهلى والاتحاد الشوط الثانى

image description

الشوط الأول: الأهلى والاتحاد السكندرى

الأكثر قراءة

انتصار مصرى جديد بالأمم المتحدة: انتخاب وفاء بسيم فى لجنة حقوق الإنسان

محمد صلاح يتعرض لحادث سير في إنجلترا

السيسى يوافق على تعديل بعض فئات التعريفة الجمركية

«عالم عيال».. طفل «تزوّج وأنجب وانفصل» وإحباط زيجته الثانية فى سوهاج

إنفوجراف

image description

تفاصيل مقاعد الأحزاب والمستقلين داخل مجلس الشيوخ.. «إنفوجراف»

image description

أحمد حسن وزينب فى مصيدة النيابة (إنفوجراف)

image description

السجل الجنائي لـ «صالح جمعة»

image description

شاهد مخطوطات نادرة لفنان الإسكندرية سيف وانلي (فيديو)

أيام زمان

مقال عمره 33 عاما يكشف ادعاءات أنيس منصور بخصوص «العقاد»

«أحيانا أضطر للخروج عن حدود الأدب».. كواليس من حياة عبلة كامل

«طبعت أول رواية على دفتر إيصالات وفشلت في التمثيل».. اعترافات يوسف إدريس

«كيد النسا».. سر مقلب أسمهان وتحية كاريوكا فى أحمد سالم لطلب الطلاق

نجم الساعة

انتهاك الإبداع.. كيف حاولت «الإرهابية» السيطرة على قوة مصر الناعمة؟

منوعات

«اللهم ثبت رجاءك في قلبي».. دعاء يوم الجمعة

الفلبين تراجع استخدام اختبارات الأمصال المضادة السريعة

دعاء قبل المذاكرة للطلاب

دراسة: الساخطون والساخرون معرضون للنوبات القلبية

مقالات الرأي
مدحت بشاى
اللقاح نزل فى صيدلية بطنطا
جمال طه
الخروج الكبير لـ«إخوان تونس»
ماجد حبته
الحكومة اليابانية الجديدة
د. محمد عفيفي
فى ذكرى الثورة العرابية
المزيد

الثقافة

غلق باب الترشيح لانتخابات اتحاد الناشرين المصريين

طلعت رضوان: الإخوان قتلة وأعداء حضارة

مصطفي نصر: صبية الإخوان قنبلة موقوتة

جمال حسان: المعركة مع الإخوان ما زالت مستمرة لكن بمفردات مختلفة